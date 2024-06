Angelina Mango a RTL 102.5: “Mi sento a mio agio su qualsiasi palco. Per il futuro voglio continuare a condividere la mia musica e collaborare con altri artisti”

Angelina Mango è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo primo disco, intitolato "poké melodrama", nel quale la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. La cantante sarà protagonista dei principali festival estivi musicali italiani ed europei e a ottobre inizierà il tour nei club.

IL PRIMO ALBUM

Il disco "poké melodrama" frutto di un lavoro di ricerca e collaborazione, con l'obiettivo di far emergere la vastità di elementi che vivono in ognuno di noi. La versatilità di Angelina si manifesta attraverso le collaborazioni e le voci con cui ha scelto di presentare questo suo primo lavoro, che spazia tra generi e registri differenti: dal cantautorato con artisti del calibro di Marco Mengoni, fino ad arrivare a Bresh, passando per l'elettronica e l'urban con Dani Faiv e Villabanks. Si tratta di un album che, traccia dopo traccia, rivela nuovi aspetti inediti della cantautrice. Ai microfoni di RTL 102.5, Angelina Mango ha spiegato: «Il titolo nasce perché il poké è una metafora perfetta, composto da una serie di cose diverse e se si combinano gli elementi giusti diventa buono. 'Melodrama' invece perché sono molto melodrammatica e disfattista, ma anche perché tutto ciò che diventa musica porta anche poesia, e mi piaceva aggiungere una parte seria a questo titolo. Nel disco ci sono molti featuring, spesso nati in modo spontaneo grazie a un messaggio. Ho avuto la possibilità di lavorare in studio con tanti colleghi, musicisti e produttori, e mi è servito molto. Ognuno mi ha insegnato qualcosa ed è quello che voglio continuare a fare: condividere la mia musica e collaborare. Lavorando con Marco Mengoni ho capito che è la persona più umana del mondo. È molto spontaneo e reale, e per me è l'unico modo per vivere in modo efficace. Il segreto è essere sé stessi».





FESTIVAL ESTIVI, CLUB E MOLTO ALTRO

A partire da giugno prendono il via i live di Angelina Mango nei principali festival estivi italiani, con numerose tappe previste, come il Nameless Festival a Como o l’Ama Festival di Vicenza, ma anche all'estero, in paesi come Spagna, Regno Unito e Svizzera. Gli show della cantante continueranno con il "Angelina Mango nei club 2024", un tour nei club che inizia da ottobre e attraverserà tutta Italia, portando sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica. Come coronamento di un anno ricco di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale, segnato da grandi traguardi: in autunno farà per la prima volta un tour in Europa con il suo "European club tour", prodotto e organizzato da Live Nation. Questo tour unico prevede una serie di spettacoli nelle principali città europee, a partire dal 30 ottobre, come Monaco di Baviera, Londra, Bruxelles e Barcellona; i concerti di Colonia e Parigi hanno già registrato il tutto esaurito. Riguardo ai suoi prossimi concerti e al rapporto con i suoi fan, l'artista ha dichiarato: «Sono carica di affetto e lo stesso fanno i miei fan, che nell'ultimo periodo sono aumentati. Al di là dei numeri, vivo bene il rapporto con il pubblico, soprattutto durante i concerti. L'Eurovision Song Contest mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere anche in altri paesi, quindi abbiamo deciso di fare un tour dei festival estivi in Europa. Abbiamo già fatto la prima tappa in Croazia e avevo paura che nessuno venisse o che la gente se ne andasse. È bello vedere un pubblico che non ti conosce, che non conosce tutte le canzoni ma le ascolta. È una bella esperienza e ricevo molti messaggi e commenti in altre lingue. Tra i festival, sarò anche al festival dell'Isola di Wight nel Regno Unito, sono davvero onorata e spero di rappresentare bene l'Italia. I festival in generale offrono un'esperienza diversa rispetto ai club, si scoprono cose diverse. Io mi sento a mio agio su qualsiasi palco, che sia quello di una gelateria come quando ho iniziato da bambina, o quello dell'Eurovision. È sempre un palco e non mi tradirà mai».