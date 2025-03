Lady Gaga annuncia il suo prossimo tour: tra le città anche Milano

A sette anni dall’ultima data in Italia, Lady Gaga torna in concerto a Milano. Oggi, 26 marzo, la popstar americana ha annunciato il suo nuovo tour mondiale dopo l’uscita, lo scorso 7 marzo, del suo nuovo album “MAYHEM”.

Le due date italiane del Mayhem Ball Tour, entrambe all’Unipol Forum di Milano il 19 e il 20 ottobre, insieme a tantissime altre date in tutto il mondo, sono state annunciate dalla cantante attraverso un post sulle sue pagine social in cui scrive “Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018. C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con 'The MAYHEM Ball' volevo creare un'esperienza diversa - qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso - che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare."





PREVENDITE E BIGLIETTI

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti per i concerti previsti il 19 e 20 ottobre a Milano, Live Nation, organizzatrice del tour della popstar, comunica che ci sarà una vendita anticipata dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile.

La vendita generale, invece, inizierà alle ore 12:00 di giovedì 3 aprile. Inoltre, gli organizzatori annunciano la disponibilità di vari pacchetti VIP: "Il tour offrirà diverse opzioni per i fan che desiderano vivere un'esperienza ancora più esclusiva. I pacchetti VIP, che possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello spettacolo, merchandising in edizione limitata e molto altro, variano in base all'opzione scelta."





IL MAYHEM TOUR

Il concerto che si terrà in Italia fa parte del Mahyem Ball Tour, che inizierà il 16 luglio prossimo a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena. Il tour prevede doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e molte altre, segnando il ritorno della cantante in numerosi luoghi già toccati dal Chromatica Ball Tour del 2022.