Olly a RTL 102.5: “Nessuno ti prepara al momento della vittoria, è una cosa davvero grande. Ai live vi prometto uno show pazzesco”

Olly è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare l’esperienza e l’emozione della vittoria della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha vinto l’edizione 2025 con il brano “Balorda nostalgia”: scritto da Olly, composto dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione, racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda. Ai microfoni di RTL 102.5, Olly ha raccontato: «Io sto bene, è stata una settimana bella intensa. Quando guardo il premio, la prima cosa che mi viene in mente sono io spaventato a morte sul palco. Non ti puoi preparare a quel momento lì e sto scoprendo tante altre cose a cui non puoi prepararti, devi solo reagire. Ero in paranoia piena appena tornati in stanza dopo la vittoria, mi sono messo sul letto a pensare e mi sono preso un attimo per stare tranquillo, perché è davvero una cosa grande. Non ero pronto a vivere una settimana da big, era anche per me un termometro per capire come posso reagire a questi momenti. Io sono gasato, mi sento contento e sento che sto facendo le cose giuste. Quello che ci gasa è fare canzoni da cantare. Scrivo canzoni perché vanno cantante, ai concerti, ma anche per strada, con i tuoi amici, con la tua ragazza o con il tuo ragazzo, a casa... JVLI poi è molto bravo, ma già da anni ho scommesso su di lui e lui su di me, ed è bello prenderci questi risultati insieme».





La scelta per l’Eurovision 2025

«Angelina Mango è mia amica. Non le ho chiesto un parere sull’Eurovision, però ci siamo sentiti e abbiamo parlato di tanto altro. Quando è andata lei ha spaccato tutto, ha un’attitudine da star internazionale. Io ho scelto di non andare perché ho i miei concerti, ho voglia di prendermi i miei tempi, fare la gavetta, suonare nei miei posti. Era un tour già sold-out dal 2024, ben prima che andassi a Sanremo. Mi sembrava la cosa più corretta, non avendo la fretta di spaccare ovunque. Mi interessa confermare bene quello che sto costruendo da anni. Non so se è una scelta coraggiosa, è una scelta e sono contento di averla presa» ha dichiarato Olly in merito alla scelta di non andare all’Eurovision 2025.





I live del 2025 e del 2026

È andata subito sold-out “LA GRANDE FESTA”, data evento per celebrare “con tutta la mia gente” l’anno d’oro del cantautore Olly prevista il 4 settembre 2025 all’Ippodromo Snai di San Siro e che ha registrato il tutto esaurito in soli trenta minuti, con 34 mila biglietti venduti. Così l’artista ha deciso di raddoppiare l’appuntamento, aggiungendo un secondo show il 2 settembre. Nel corso di “The Flight”, Olly ha rivelato: «Anche la seconda data all’Ippodromo Snai di San Siro è sold-out, spaccheremo tutto e vi prometto uno show incredibile. Mi sento come se fossi benedetto in questo periodo, non per quello che ottengo ma per quello che ricevo indietro con le mie canzoni. Il palco è l’unico posto dove non ho la sensazione di timidezza, quindi a me piace mettermi alla prova e faccio un po’ fatica a parlare a volte e penso di non dire molto di interessante. Con la musica, invece, è più facile perché hai poche sillabe a disposizione, delle metriche e devi far stare le cose lì dentro». Dopo le prime quattordici date invernali, Olly si esibirà questa primavera nei club italiani con dodici appuntamenti live del “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025”. In seguito, il “TUTTA VITA TOUR 2025 – 2026” vedrà Olly per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026: si aprirà con la data di Genova il 4 ottobre 2025 e si concluderà con la data di Eboli il 28 marzo 2026. «In questo momento sto provvedendo al mio trasloco perché ho trovato una sistemazione che mi piace e dove starò da solo. Mi sto prendendo un momento per stare con la mia famiglia, poi a marzo vado via a scrivere e ad aprile prove. A noi non piace fare la stessa cosa due volte, quindi cambieremo sicuramente qualcosa dai live precedenti» ha aggiunto il cantante in diretta su RTL 102.5.