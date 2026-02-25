Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"

Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"

Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"

Redazione Web

25 febbraio 2026, ore 20:15

Un pezzo in cui si uniscono tre percorsi artistici, per un mix esplosivo che riflette i tempi moderni

Un pezzo fresco, con cui si uniscono tre percorsi artistici: quelli del rapper Blind, della cantante El Ma e del Dj e producer Soniko. I tre arrivano a Sanremo 2026 con il brano "Nei miei DM", nella categoria Nuove Proposte. 


DI COSA PARLA LA CANZONE DI BLIND, EL MA E SONIKO?

Un mix esplosivo, in cui la voce e lo stile di Blind si intrecciano alla potenza di El Ma, per raccontare una storia d'amore con il linguaggio utilizzato dai più giovani (DM sta infatti per direct message, ovvero le chat che si trovano sui social network, come Instagram). Una canzone che riflette i tempi moderni, in cui spesso le emozioni si esprimono senza metterci la faccia, e incita anche a credere in se stessi. Una produzione forte, con un ritornello tormentone.


IL TESTO DI NEI MIEI DM

Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance

Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai

Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai

Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai

Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla

Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa

Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi

Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori

Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato

Ma se lo guardo ritorno nel passato

Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome

Ma dura solo poche ore

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come te che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Argomenti

Blind
El Ma
Festival di Sanremo
Nuove proposte
radioshow
Sanremo 2026
Soniko

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Mazzariello nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Manifestazione d'amore"

    Mazzariello nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Manifestazione d'amore"

  • Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Laguna"

    Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Laguna"

  • Levante racconta a RTL 102.5 il brano “Sei tu”, in gara al Festival di Sanremo 2026

    Levante racconta a RTL 102.5 il brano “Sei tu”, in gara al Festival di Sanremo 2026

  • Tommaso Paradiso racconta a RTL 102.5 l’esordio a Sanremo con “I romantici’

    Tommaso Paradiso racconta a RTL 102.5 l’esordio a Sanremo con “I romantici’

  • Sanremo 2026, LDA e AKA 7EVEN presentano “Poesie clandestine” a RTL 102.5: “Dopo questa canzone abbiamo deciso di fermare i nostri progetti e realizzare un album insieme”

    Sanremo 2026, LDA e AKA 7EVEN presentano “Poesie clandestine” a RTL 102.5: “Dopo questa canzone abbiamo deciso di fermare i nostri progetti e realizzare un album insieme”

  • Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso

    Roma: uomo attende la nuora in strada e la colpisce con una mannaia, è in codice rosso

  • Sanremo 2026: Michele Bravi racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

    Sanremo 2026: Michele Bravi racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

  • Fedez e Masini a RTL 102.5: “Il brano è nato di getto quando ci siamo visti in studio, portiamo il nostro vissuto”

    Fedez e Masini a RTL 102.5: “Il brano è nato di getto quando ci siamo visti in studio, portiamo il nostro vissuto”

  • Raf commenta a RTL 102.5 la prima serata del Festival di Sanremo 2026

    Raf commenta a RTL 102.5 la prima serata del Festival di Sanremo 2026

  • Francesco Renga parla del brano “Il meglio di me” a RTL 102.5: “Ho tolto alcune cose che hanno caratterizzato il mio canto in questi anni e l’ho reso più contemporaneo”

    Francesco Renga parla del brano “Il meglio di me” a RTL 102.5: “Ho tolto alcune cose che hanno caratterizzato il mio canto in questi anni e l’ho reso più contemporaneo”

Levante racconta a RTL 102.5 il brano “Sei tu”, in gara al Festival di Sanremo 2026

Levante racconta a RTL 102.5 il brano “Sei tu”, in gara al Festival di Sanremo 2026

L’artista ha presentato in diretta radiofonica il brano in gara alla 76esima edizione della kermesse

Tommaso Paradiso a Sanremo con "I romantici": tutto quello che c'è da sapere sulla canzone in gara al Festival

Tommaso Paradiso a Sanremo con "I romantici": tutto quello che c'è da sapere sulla canzone in gara al Festival

Una ballata contemporanea dedicata a sua figlia, nata ad aprile 2025

Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”: testo e significato

Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”: testo e significato

Dopo la sua partecipazione nel 2009, il cantante torna al Festival di Sanremo con una canzone d’amore, che richiama le melodie napoletane con un pizzico di pop-funk moderno