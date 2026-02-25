Blind, El Ma & Soniko nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Nei miei DM"
25 febbraio 2026, ore 20:15
Un pezzo in cui si uniscono tre percorsi artistici, per un mix esplosivo che riflette i tempi moderni
Un pezzo fresco, con cui si uniscono tre percorsi artistici: quelli del rapper Blind, della cantante El Ma e del Dj e producer Soniko. I tre arrivano a Sanremo 2026 con il brano "Nei miei DM", nella categoria Nuove Proposte.
DI COSA PARLA LA CANZONE DI BLIND, EL MA E SONIKO?Un mix esplosivo, in cui la voce e lo stile di Blind si intrecciano alla potenza di El Ma, per raccontare una storia d'amore con il linguaggio utilizzato dai più giovani (DM sta infatti per direct message, ovvero le chat che si trovano sui social network, come Instagram). Una canzone che riflette i tempi moderni, in cui spesso le emozioni si esprimono senza metterci la faccia, e incita anche a credere in se stessi. Una produzione forte, con un ritornello tormentone.
IL TESTO DI NEI MIEI DMSai che è difficile vincere, contro di te non ho chance
Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai
Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai
Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai
Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla
Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa
Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi
Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori
Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché
Il tuo sorriso mi lascia senza fiato
Ma se lo guardo ritorno nel passato
Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome
Ma dura solo poche ore
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come te che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”: testo e significato
Dopo la sua partecipazione nel 2009, il cantante torna al Festival di Sanremo con una canzone d’amore, che richiama le melodie napoletane con un pizzico di pop-funk moderno