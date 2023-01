Brasile, rimosso il governatore di Brasilia, 46 feriti durante le rivolte, 6 gravi

In Brasile Alexandre de Moraes, giudice della Corte suprema federale, ha disposto la rimozione del governatore del Distretto federale di Brasilia Ibaneis Rocha per un periodo di novanta giorni.

Il provvedimento dopo l’invasione del Congresso

Il provvedimento è una conseguenza dell'invasione degli edifici del Congresso, del Tribunale federale e del Palácio do Planalto, sede della presidenza della Repubblica del Brasile, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio. Secondo il giudice, "la violenta escalation di atti criminali è circostanza che può verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione, dalle autorità competenti per la sicurezza pubblica e l'intelligence". Il giudice ha inoltre disposto a Facebook, Twitter e TikTok di bloccare la propaganda golpista in Brasile.

Continuano le indagini per individuare gli assalitori

Continua ora l’iter per individuare le persone che hanno partecipato all’assalto dei palazzi istituzionali di Brasilia. Per farlo, le autorità analizzeranno gli elenchi degli ospiti negli alberghi e nelle locande della capitale, vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati di geolocalizzazione, oltre a mappare proprietari, passeggeri e finanziatori degli autobus che hanno avuto a bordo i sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro.

Il bilancio: 46 feriti, 6 gravi

Il bilancio intanto è di 46 feriti, 6 gravi e due persone sottoposte a interventi chirurgici d'urgenza, secondo il bollettino dell'Ospedale di Brasilia.

Von der Leyen: "Ferma condanna per assalto alla democrazia"

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che oggi incontra in Italia la premier Meloni, ha condannato "fermamente l'assalto alla democrazia in Brasile. È una grande preoccupazione per tutti noi, difensori della democrazia. Il mio pieno sostegno al Presidente Lula, che è stato eletto in modo libero e correttamente", ha detto von der Leyen.