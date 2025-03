Briatore contro Ferragni, ex fidanzato la difende a RTL 102.5

Ospite di Non Stop News stamattina, Riccardo Pozzoli, startupper che qualche anno fa ha lanciato Chiara Ferragni, con la quale è stato anche legato sentimentalmente, ha commentato la recente polemica nata dalle dichiarazioni di Flavio Briatore. L'imprenditore ex manager di Formula 1 aveva detto: "Voglio capire chi dà 600 euro a ‘sti deficienti per farsi un selfie", con riferimento alla masterclass di make up organizzata dalla Ferragni e dal suo make up artist: "Quella cifra non era legata solo alla possibilità di scattare una foto, ma ad una giornata con una serie di contenuti tra cui la partecipazione ad un corso. Non si può giudicare in maniera così ferma l'intenzione da parte degli utenti di partecipare ad una masterclass di beauty make up. Magari non è una passione condivisibile da tutti, ma non la sminuirei ad un selfie. Non c'entro nulla con l'organizzazione di questi eventi, non lo dico perché piccato sul personale, ma trovo sbagliato esprimere questo tipo di giudizi senza avere piena conoscenza di quello che è successo".