Il Natale? Bello, ma stressante: piccolo vademecum per salvarsi dalla Christmas Fatigue

Dai preparativi frenetici per cenoni e pranzi perfetti alla corsa ai regali, fino all'ansia di rivedere parenti e amici dopo un bel po' di tempo, il Natale entusiasma ma porta con sé anche tanto stress. Secondo il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, otto italiani su dieci pensano con ansia alle feste mentre uno su tre è preoccupato per rimpatriate e cenoni . La definizione di Christmas fatigue che riassume questo stato d'animo è stata coniata negli Stati Uniti. Come riportato dal 'New York Post', più dell'82,8% degli americani accusa la cosiddetta ' Christmas fatigue ' , una sensazione di stanchezza data dalle roboanti pubblicità, musiche e decorazioni in vista del grande giorno.

I consigli degli esperti

Per affrontare queste giornate senza restarne travolti, ci vengono in aiuto alcuni consigli elaborati da medici e psicologi:

1) Reagire al senso di tristezza, che si portano con sé il Natale e anche il Capodanno, soffermandosi sulle esperienze positive dell'anno in chiusura. Recuperare il valore spirituale e intimo della festa, ritagliando del tempo per sé e per gli affetti più cari. 2)Non stravolgere l'alimentazione, ma nemmeno sottoporsi a privazioni eccessive. 3) Continuare a fare attività fisica: muoversi anche durante le vacanze può ridurre l'impatto dello stress, aumentare l'energia, rafforzare il sistema immunitario e liberare la mente. Una semplice passeggiata quotidiana, o una corsa, un giro in bicicletta o una lezione di yoga possono fare la differenza per rimettersi in pista prima del rientro al lavoro. 4) Trovare il tempo per riposarsi e rigenerarsi. 5) Da ultimo, ma non ultimo: pianificare in anticipo il rientro a scuola o al lavoro. L'incertezza del futuro e la procrastinazione non faranno che aggiungere stress al rientro dalle ferie.

E con questo Buone Feste a tutti!