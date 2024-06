Italiani sempre più pigri: 3 su 10 sono troppo sedentari

Che noi italiani non fossimo il popolo più zelante e attivo sulla Terra ce lo hanno sempre ricordato i tipici luoghi comuni legati alla nostra penisola. Questa volta, però, a certificarlo è l’Istituto Superiore di Sanità che, nel quadro tracciato per il biennio 2022-2023 dalle sorveglianze Passi e Passi d'argento, fotografa il livello di pigrizia nel nostro Paese, registrandone un preoccupante aumento.





I dati dell’ISS

A ben guardare i dati, in realtà, il quadro che emerge non è dei più catastrofici. Gli adulti fisicamente attivi tra i 18 e i 69 anni sono il 48%, poco meno di 1 su 2. Il 24% lo è solo parzialmente, mentre quasi 3 su 10 (28%) sono davvero sedentari. Il problema, però, cresce con l'avanzare dell'età: rinuncia all’attività fisica circa il 24% delle persone tra i 18 e i 34 anni, per salire al 33% fra i 50-69enni e arrivare al 38% tra gli over 65. Una cattiva abitudine, tra l’altro, più frequente nelle donne e che si lega anche alle possibilità di spesa dei singoli: la sedentarietà, infatti, è più diffusa fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato.

Curiose anche le peculiarità geografiche che emergono dall’osservatorio dell’ISS: i livelli più bassi di attività fisica si manifestano maggiormente nelle regioni del Sud con un picco in Campania dove i sedentari sono il 50%.

A onor del vero, tuttavia, va fatta una doverosa specifica: le indicazioni su cui ci si basa il report sono i criteri dell'Organizzazione mondiale della sanità che 'prescrive' 150 minuti a settimana di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa. Non esattamente una semplice passeggiata di salute.





Il dato in crescita e quello percepito

A preoccupare l’ISS non è il dato in sé rilevato, ma la tendenza: dal 2021 la percentuale di italiani sedentari è in aumento, in maniera più evidente nelle regioni meridionali e meno in quelle del Centro, mentre al Nord sembra essere stazionaria.

Tra l’altro, non sempre la percezione soggettiva del livello di attività fisica praticata corrisponde a quella reale. Un adulto su tre fra i parzialmente attivi, e quasi uno su quattro fra i sedentari, ritengono infatti sufficiente il proprio impegno 'sportivo' nonostante questo non sia evidentemente abbastanza per rientrare tra i parametri indicati dall’OMS.