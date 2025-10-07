C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

Francesco Fredella

07 ottobre 2025, ore 18:24

Il pianeta ha una massa da cinque a dieci volte superiore rispetto a quella di Giove

Secondo gli scienziati c'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo. Si tratta, in pratica, di un pianeta "orfano" che non vaga in orbitale attorno ad una stella. Si tratta, sicuramente, di una scoperta anomala: il pianeta in questione cresce alla velocità record di ben sei miliardi di tonnellate al secondo.

LA SCOPERTA

La scoperta viene pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters. A condurre la ricerca è stata Víctor Almendros-Abad dell'Osservatorio astronomico di Palermo dell'Istituto nazionale di astrofisica.

"Si potrebbe pensare ai pianeti come a mondi tranquilli e stabili, ma con questa scoperta vediamo che gli oggetti di massa planetaria che fluttuano liberamente nello spazio possono essere entusiasmanti", ha detto Almendros-Abad.

IL PIANETA E' PIU' GRANDE DI GIOVE

Il pianeta, che non ha ancora un nome ed è indicato con la sigla Cha 1107-7626, ha una massa da cinque a dieci volte superiore rispetto a quella di Giove. La distanza è di circa 620 anni luce.

Un pianeta di questo tipo, che non orbita attorno ad una stella, è privo di luce, quindi difficile da osservare e studiare. L'origine non è chiara, ma secondo alcuni esperti si tratta di pianeti che vagano nello spazio interstellare e che sono stati espulsi dal sistema nel quale orbitavano,

Belinda Damian, ricercatrice dell'Università britannica di St Andrews dice che questa scoperta "spinge a rendere indistinguibile il confine tra pianeti e stelle e ci offre una visione inedita riguardo alla formazione dei pianeti vagabondi". 

