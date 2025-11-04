"C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

E' finita la storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Qualche settimana fa, sono circolate le prime indiscrezioni sulle pagine del settimanale Chi, che aveva riportato la conferma ufficiale della fine dell'amore durato 5 anni.

Si volta pagina. Una volta che è stata archiviata la storia con Giulio Berruti, qualcuno parla di un nuovo amore per Maria Elena Boschi: il nome che spunta è di un avvocato che avrebbe conosciuto l'ex deputata a Capalbio. Secondo Vanity Fair i due sarebbero in procinto di partire per il loro primo viaggio di coppia a New York. Ma i diretti interessati non parlano. Silenzio assoluto. Almeno per ora.

UNA LUNGA STORIA D'AMORE

Una storia d'amore iniziata nel 2019. Un colpo di fulmine, che i giornali hanno notato subito. E la notizia, in poco tempo, ha fatto il giro su settimanali e quotidiani.

Lui, attore e dentista, romano doc. Lei ex ministra. Le loro strade, insomma, si sono separate nonostante stessero progettando un futuro insieme.



La loro storia d'amore è iniziata con un colpo di fulmine nel 2015. Dove? Alla prima del film di Walter Veltroni, la Boschi era in prima fila nelle vesti di ministro della Repubblica.

"Uscivo dalla prima del film di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla... Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più", racconterà anni dopo Berruti sulle pagine di Chi.