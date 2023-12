Cagliari, polemica per il concerto di Capodanno con Marco Mengoni: "Costa troppo". Smentita del Comune

Polemica sul concerto di fine anno organizzato a Cagliari che vedrà come super ospite Marco Mengoni. Al centro del dibattito sarebbero i costi per organizzare l’evento, considerati troppo elevati: complessivamente, infatti, si parla di 1 milione di euro per i festeggiamenti del periodo natalizio e di Capodanno, di cui 250 mila costituirebbero il cachet del vincitore di Sanremo. Smentita del Comune: "La cifra riguarda tutti i festeggiamenti di Natale e Capodanno".

CAGLIARI, OGGI LA DECISIONE FINALE SUL CAPODANNO

La decisione finale sul Capodanno cagliaritano verrà presa oggi: l’assessore comunale alla Cultura e spettacoli Maria Dolores Picciau ha infatti fatto sapere che il concerto non è ancora stato confermato. Ad aver sollevato perplessità sul veglione era stata la consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune, Marzia Cilloccu, secondo la quale “spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno”. Parole che hanno portato il Comune a chiarire la questione: “La cifra sommaria di 1 milione di euro si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e attività di Natale e Capodanno, che comunque non raggiungono concretamente tale importo”, si legge nel comunicato. E ancora: “La cifra di 250.000 euro è stata concordata e affidata a Live Nation per coprire lo spettacolo di Marco Mengoni e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione di questo show. La restante parte è destinata invece a coprire i normali costi che si sostengono per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa portata”.