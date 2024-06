Per la band bolognese è arrivato il momento di prendersi una pausa, l’annuncio arriva su Instagram e alla fine del loro live allo Sherwood Festival di Padova. I cinque ragazzi che hanno raggiunto il grande pubblico con la loro partecipazione al Festi

Per la band bolognese è arrivato il momento di prendersi una pausa, l’annuncio arriva su Instagram e alla fine del loro live allo Sherwood Festival di Padova. I cinque ragazzi che hanno raggiunto il grande pubblico con la loro partecipazione al Festival di Sanremo hanno deciso di prendersi un periodo di stop.

Già il 5 aprile avevano, con un post su Instagram, fatto capire che il gruppo aveva bisogno di una pausa: “Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo -tanto o poco, non lo sappiamo- per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi.”

IL LUTTO PER LA PERDITA DEL MANAGER E AMICO MATTEO ROMAGNOLI

Al termine del live di Padova hanno confermato ciò che già avevano scritto qualche mese fa. Non si sa quanto durerà questo periodo di stop. Dal post e dalle parole pronunciate sul palco del Sherwood Festival si capisce che la loro scelta derivi anche dalla perdita del loro manager e amico Matteo Romagnoli, scomparso nel giugno 2023. Un anno difficile quindi per lo Stato Sociale che ha “cambiato forma” e ha attraversato un periodo difficile, da qui la volontà di fermarsi.

L’ULTIMO CONCERTO A PADOVA

E’ proprio per salutare tutto il pubblico che la band ha organizzato un ultimo concerto a Padova: "prima di riprendere questo tempo per noi vorremmo salutarvi tutti , e per farlo abbiamo pensato ad un ultimo concerto, in un posto del cuore: a Sherwood Festival, dove siamo sempre stati a casa e dove torneremo ogni volta a fare la festa di cui abbiamo bisogno”. Lo si legge sempre sulla loro pagina Instagram.

Un concerto dal forte significato emotivo, e dal biglietto d'ingresso dal costo di solo un euro, un valore più simbolico che altro, per poter celebrare assieme ai fan una grande festa.

ALTRI STOP NELLA MUSICA

Ciò che ha deciso lo Stato Sociale non è un caso isolato. Negli ultimi anni molti artisti hanno deciso di prendersi una pausa dalla musica per concentrarsi su altri progetti o prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Il caso più recente è quello di Sangiovanni, che dopo la partecipazione ad Amici e due Festival di Sanremo, ha deciso di fermarsi. Anche il suo è stato uno stop senza data di scadenza. Sangiovanni ha dichiarato che era importante prendersi del tempo per curare la salute mentale e ricominciare con la musica con un'attitudine diversa. Anche lui con un post su Instagram ha spiegato cosa stava succedendo: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti". Tantissimi i messaggi di sostegno per Sangiovanni, così come per Lo Stato Sociale.