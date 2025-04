I BNKR44 a RTL 102.5: “L’album è una raccolta di quello che abbiamo scritto nell’ultimo anno e mezzo e di ciò che ci rappresenta. Tante collaborazioni, nate in modo diverso, ma tutte genuine”

I BNKR44 sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il loro quarto album in studio, dal titolo “Tocca il cielo”. Il primo brano ad uscire era stato “CAPOLAVORO”, un inno giovanile che riflette sul futuro e sul significato di realizzare qualcosa di grande. La canzone esplora l'idea che il vero capolavoro non sia il successo in sé, quanto il non restare soli. Con un sound diretto e autentico, il brano parla a chi cerca connessione in un mondo pieno di aspettative. “CAPOLAVORO” è stato accompagnato da un videoclip ufficiale girato in Corea del Sud, quando il gruppo si è esibito allo “Zandari Festa” di Seoul. Ai microfoni di RTL 102.5, i BNKR44 hanno raccontato: «Nell’ultimo anno abbiamo suonato a Parigi e in Corea ad un festival coreano, abbiamo finito di scrivere il disco e l’abbiamo pubblicato. Abbiamo fatto un festival per festeggiare l’uscita del disco nella nostra città, Empoli. Ci siamo trovati in questo festival coreano con tante altre band un po’ da tutto il mondo e pensavamo di essere outsider e invece abbiamo fatto un grandissimo colpo. La folla era un delirio e, quando siamo andati via, sono partiti dei cori per non farci scendere dal palco. Il pubblico coreano è curioso ed è interessato a quello che succede sul palco. Sono molto aperti, interagiscono molto, sono attivi…L’album è una raccolta di quello che abbiamo scritto nell’ultimo anno e mezzo, quindi dal periodo appena prima di Sanremo fino all’inizio del 2025 ed è una selezione delle centomila canzoni che abbiamo scritto, di quelle che ci rappresentavano di più e preferivamo. Cremonini, Fabri Fibra e Vasco Rossi sono alcuni dei nostri idoli che ancora non abbiamo incontrato ma ce ne sono tanti».