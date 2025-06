Francesco De Gregori a RTL 102.5: “Mi fa un bell’effetto suonare in posti diversi come i palazzetti, i teatri, i club… In ogni serata ci saranno tre o quattro canzoni diverse, ma lo scheletro della scaletta sarà ‘Rimmel’"

Francesco De Gregori è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Jessica Brugali, per presentare “RIMMEL 2025”, il tour che toccherà tutta l’Italia e con cui l’artista festeggia il 50° anniversario dall'uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare. Il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”, verrà riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori che cambieranno in ogni tappa, rendendo ogni appuntamento unico. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori. Ai microfoni di RTL 102.5, Francesco De Gregori ha raccontato: «Farò qualche giorno di prova prima di iniziare i live con i musicisti e sul palco mi auto-preparo, scatta qualche cosa per cui il lavoro sul palco non ti pesa. “Rimmel”, che dà il titolo al disco, è una buona canzone, non so se è come il vino che invecchiando migliora. Dal vivo l’ho sempre un po’ modificata, perché ho sempre pensato che il live fosse un’occasione in più per l’artista per rinnovarsi. Ma in questa tournée la servirò originale, farò tutte le nove canzoni del disco cercando di rimanere molto fedele alla versione dell’album». «I temi si mischiano all’interno della stessa canzone: c’è amore, c’è il sociale e c’è la vita degli altri. Poi attraverso letture e film viene filtrato tutto dalla mia sensibilità. Nelle canzoni d’amore sembra io parli di una sola persona, ma magari sono più donne e ne vengono mischiati i ricordi. Per scrivere tutte le canzoni di “Rimmel” ci ho impiegato un po’ perché ho scritto prima tutte le strofe e dopo qualche mese ho scritto gli incisi in un altro posto. Registrarle, invece, fu un lavoro molto rilassato, anche perché non avevo molte aspettative con questo disco, non mi aspettavo di venderne tanti. Sembrerà strano, ma era così. Ero talmente felice di fare musica in maniera autonoma in quel periodo che sì ero attento ai risultati, ma non particolarmente» ha aggiunto l’artista nel corso di “W l’Italia”.





LE DATE DEL TOUR

Il “RIMMEL 2025” tour partirà per una serie di tappe estive, a partire da Cattolica il 23 agosto, per proseguire poi con Bisceglie, Roccella Jonica, Pisa, Lecce, Macerata, Taormina, Reggia di Caserta e Verona il 24 settembre. Il tour riprenderà poi il 31 ottobre a Bologna con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre e che faranno tappa a Montecatini, Torino, Parma, Genova, Brescia, Padova, Udine, Napoli, Bari, Catania e Firenze, per poi proseguire nei palasport di Milano il 6 dicembre e di Roma il 10 dicembre. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta, partendo da Nonantola il 23 gennaio 2026, facendo tappa a Bologna, Senigallia, Livorno, Firenze, Roma, Catania, Molfetta, Napoli, Brescia, Portogruaro, Padova, Venaria Reale e chiudendo a Milano il 14 febbraio 2026. «Io sono nato nei club e quando parliamo di “Rimmel” le serate le facevo lì, nelle discoteche. Mi piace il pubblico molto vicino, che sta in piedi, che schiamazza e mi piace questo modo di sentire la musica in maniera sdrammatizzata. Mi fa un bell’effetto suonare in posti così diversi, anche perché la dimensione acustica cambia. È anche molto diverso suonare per un pubblico che sta seduto in teatro in modo composto e cantare magari davanti a uno che si sta bevendo una birra. Mi piace anche non avere un approccio totalitario nella musica, ovvero fare solo teatri, solo palazzetti… Insomma, faccio un po’ il randagio e mi piace. La scaletta non cambierà tutta in ogni tappa, ma ci saranno tre o quattro canzoni diverse in ogni sera. Lo scheletro della scaletta sarà “Rimmel” poi ci saranno altre canzoni, alcune molte conosciute, perché la gente vuole sentirle e io voglio fargliele sentire, e alcune meno conosciute che mi sono care, perché secondo me sono buone canzoni e meritano di essere ascoltate anche da chi non le conosce» rivela Francesco De Gregori in diretta su RTL 102.5. Il cantautore sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni); saranno presenti anche due coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco.