Cala l'inflazione. In arrivo "Dedicata a te", la social card per aiutare 1 milione e 300 mila famiglie

A giugno l'inflazione cala dal 7,6% al 6,4% di maggio. Lo comunica l' Istat sottolineando come si tratti di una netta decelerazione, che continua a essere fortemente influenzata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici in forte calo. L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6,0% a +5,6%). Prosegue la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del "carrello della spesa", che a giugno è pari a +10,5%.

La carta "Dedicata a te" per aiutare oltre un milione di famiglie italiane

Nonostante i dati siano positivi, potrebbero non essere abbastanza per tante famiglie italiane in difficoltà. Per questo il governo ha ipotizzato un piano sociale ed economico per far rifiatare gli italiani in affanno sull’acquisto di generi alimentari di prima necessità. L’intervento passerà da una social card dal nome Dedicata a te: “Questa carta è stata conseguente ad un’analisi della situazione attuale. Il governo ha stanziato una cifra di 500 milioni. – racconta Buttarelli – Questi fondi derivano da un’altra possibile iniziativa che inizialmente era stata ipotizzata che era quella di ridurre l’Iva su alcuni beni essenziali. Poi nel confronto con le istituzioni abbiamo immaginato un investimento più mirato alle famiglie bisognose, mentre l’abbassamento dell’Iva avrebbe riguardato indistintamente tutta la popolazione".

Chi riceverà il bonus una tantum?

Per ottenere il bonus non bisognerà fare alcuna richiesta, infatti, sono già state identificate 1 milione e 300 mila famiglie con alcune caratteristiche definite dallo stesso Governo. Tra i requisiti essenziali: un Isee al di sotto dei 15 mila euro e almeno un figlio nel nucleo familiare.

A partire da domani (18 luglio) i comuni di riferimento saranno preposti a comunicare direttamente alle famiglie beneficiarie il numero della carta e l'indirizzo dell'ufficio postale incaricato della consegna. Ricevuta la missiva a casa, il titolare dovrà portare con sé la lettera che contiene il codice fiscale abbinato al codice della Postepay assegnata. Al momento del ritiro allo sportello postale, la carta sarà già caricata dell'importo totale pari a 382,50 euro, uguale per tutti i beneficiari.

“È evidente che non è sufficiente, il governo dovrà immaginare altre iniziative. – conclude il presidente di Federdistribuzione – In ogni caso, questo è un primo passo importante messo in pista in poco tempo. Dalla nostra, siamo stati chiamati dal governo e abbiamo dato un contributo importante: le persone che si presenteranno nei nostri supermercati con questa carta avranno diritto ad un ulteriore sconto del 15%”.