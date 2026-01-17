Calcio, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

La notizia è arrivata dall’altra parte dell’Atlantico come un colpo improvviso, spezzando un filo che, nonostante la distanza, non si era mai interrotto. Nella notte italiana si è spento negli Stati Uniti Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’età di 76 anni. Un uomo che aveva legato il proprio nome e il proprio destino a quello del club viola in uno dei periodi più complessi e contraddittori della sua storia recente. Firenze e il calcio italiano si sono risvegliati sotto choc, travolti da un dolore che va oltre i risultati sportivi.

UNA MALATTIA CONTRO CUI COMBATTEVA DA TEMPO

Commisso stava vivendo una fase particolarmente delicata della sua vita, segnata da gravi problemi di salute che negli ultimi mesi lo avevano costretto a rimanere lontano dall’Italia e dalla città che aveva imparato a sentire come una seconda casa. Nonostante tutto, non aveva mai fatto mancare la sua voce e il suo attaccamento alla Fiorentina. Solo poche settimane fa aveva ribadito pubblicamente di non avere alcuna intenzione di cedere la società, respingendo con decisione le indiscrezioni su una possibile vendita, alimentate anche da una classifica preoccupante che vedeva la squadra invischiata nella zona retrocessione. Per lui, le difficoltà facevano parte del percorso: momenti duri da attraversare senza arretrare, convinto che solo la perseveranza potesse portare a risultati duraturi. Con la sua scomparsa si apre ora una fase di grande incertezza. Spetterà alla famiglia Commisso decidere se proseguire direttamente nella gestione del club o valutare altre soluzioni. In passato si erano fatti avanti, almeno a livello di voci, fondi americani e investitori arabi, ma fino all’ultimo Rocco aveva difeso l’idea di una Fiorentina saldamente nelle mani della sua famiglia.

DALLA CALABRIA, PASSANDO PER GLI USA E L'ARRIVO A FIRENZE

Originario della Calabria ed emigrato giovanissimo negli Stati Uniti, Commisso aveva costruito un impero imprenditoriale senza mai dimenticare le proprie radici. Il suo ingresso nel calcio italiano risale al 6 giugno 2019, quando rilevò la Fiorentina dalla famiglia Della Valle per una cifra intorno ai 170 milioni di euro. Fin dal primo giorno si era presentato ai tifosi con parole semplici e dirette, chiedendo di essere chiamato per nome, come uno di loro. Da quel momento, il club viola ha vissuto stagioni alterne: entusiasmi, cadute, speranze accese e spesso spente sul più bello.