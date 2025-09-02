Calcio, ecco quanto hanno speso le varie leghe d'Europa nel mercato estivo

UN CALCIOMERCATO DOMINATO DALLA PREMIER

Il calciomercato estivo appena concluso ha ridisegnato le gerarchie economiche del calcio europeo, con la Premier League che si conferma locomotiva finanziaria del movimento. I club inglesi hanno infranto ogni record di spesa, superando i 3,5 miliardi di euro complessivi, una cifra che lascia lontani tutti gli altri principali campionati continentali e che ha acceso inevitabili polemiche. A colpire maggiormente è stata la strategia del Liverpool, tradizionalmente considerato un club prudente nelle spese e incline a muoversi con logiche di sostenibilità. In questa sessione i Reds hanno però deciso di cambiare marcia, dando vita a un’operazione che resterà negli annali: circa 490 milioni di euro spesi in un solo mercato. L’acquisto più clamoroso porta il nome di Alexander Isak, arrivato dal Newcastle per 150 milioni, cifra che da sola racconta il nuovo corso del club. Ma non è finita: Florian Wirtz, talento tedesco, è stato pagato 125 milioni, mentre l’attaccante francese Hugo Ekitike è costato 95 milioni. A questi innesti vanno aggiunti Frimpong, Kerkez e altri giovani di prospettiva, con cui il Liverpool ha costruito un progetto a lungo termine, puntando su calciatori non ancora del tutto esplosi ma dal potenziale enorme.

NON SOLO IL LIVERPOOL

Il podio delle operazioni più costose porta così la firma del club di Anfield, che ha superato realtà tradizionalmente più spendaccione come Manchester City, Chelsea e United. Proprio il City, pur sotto inchiesta per presunte violazioni finanziarie, è tornato ad affacciarsi sul mercato con decisione, mentre i Red Devils hanno investito nonostante una situazione economica ancora appesantita da debiti e ingaggi elevati. Anche Arsenal e Newcastle si sono mossi con forza, tanto che quattro club della Premier hanno superato la soglia dei 230 milioni investiti, con tre di loro pronti a sfidarsi in Champions League.