Calcio, Europa League, la Roma ai sedicesimi

12 dicembre 2019, ore 22:57
Ha pareggiato 2-2 con gli austriaci del Wolfsberg
La Roma avanza ai sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi, nell'ultima gara della fase a gironi (gruppo J), hanno pareggiato 2-2 con gli austriaci del Wolfsberg e proseguono il cammino nella competizione.
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