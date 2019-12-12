Calcio, Europa League, la Roma ai sedicesimi

Calcio, Europa League, la Roma ai sedicesimi

Calcio, Europa League, la Roma ai sedicesimi

Redazione Web

12 dicembre 2019, ore 22:57

Ha pareggiato 2-2 con gli austriaci del Wolfsberg

La Roma avanza ai sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi, nell'ultima gara della fase a gironi (gruppo J), hanno pareggiato 2-2 con gli austriaci del Wolfsberg e proseguono il cammino nella competizione.

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