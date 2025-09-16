Calcio, pareggio pirotecnico della Juventus contro il Borussia Dortmund all'esordio in Champions League

JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND 4-4

Allo Stadium è andata in scena una serata da montagne russe, di quelle che lasciano senza fiato fino all’ultimo istante. Dopo il rocambolesco 4-3 sull’Inter, la Juventus ha regalato un nuovo capitolo di emozioni pareggiando 4-4 con il Borussia Dortmund, in una gara che ha vissuto la sua parte più intensa nella ripresa. A firmare la rimonta negli ultimi istanti sono stati Vlahovic e Kelly, che hanno salvato il risultato al 94’ e al 96’. Igor Tudor ha cambiato tre pedine rispetto alla vittoria di pochi giorni prima: Kalulu ha preso posto in difesa concedendo un turno di riposo a Gatti, sulla sinistra è tornato Cambiaso e in attacco c’è stato l’esordio dal primo minuto di Openda. A centrocampo, Koopmeiners si è abbassato davanti alla difesa, con Locatelli lasciato inizialmente in panchina. In avanti, David ha agito qualche metro dietro Vlahovic, quasi in linea con Yildiz. Sul fronte opposto, Kovac si è affidato a Guirassy, implacabile in Champions, affiancato da Beier e Adeyemi.

PRIMO TEMPO SENZA EMOZIONI

La partita si è aperta con un destro insidioso di Thuram, deviato in corner da Kobel. Dopo l’avvio aggressivo, la Juventus ha abbassato il ritmo lasciando l’iniziativa ai tedeschi, che hanno però faticato a rendersi davvero pericolosi. Un sinistro alto di David alla mezz’ora ha scosso i bianconeri, che hanno chiuso il primo tempo con maggiore convinzione.