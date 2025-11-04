Calcio, questa sera torna la Uefa Champions League, ecco le italiane impegnate

LE PAROLE DI CONTE IN VISTA DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte carica il Napoli ma allo stesso tempo non risparmia qualche frecciata. Dopo il pesante 6-2 subito dal PSV, la gara del Maradona assume un valore cruciale per il cammino europeo degli azzurri. “Siamo un gruppo compatto, dobbiamo restare uniti e non lasciarci influenzare da chi vuole creare confusione – ha dichiarato il tecnico –. In Italia il Napoli dà fastidio, e questo spiega perché qualcuno prova a minare la nostra serenità”. Conte ha chiesto ai tifosi sostegno e pazienza: “Il napoletano è un sognatore, ma serve equilibrio. Siamo primi nonostante tanti problemi, dagli infortuni alle critiche immeritate. In tre mesi ho sentito solo giudizi negativi, ma la classifica parla chiaro”. Il tecnico ha poi ricordato le numerose assenze – da Lukaku a Lobotka – sottolineando la capacità del gruppo di reagire: “Abbiamo superato tante difficoltà e restiamo competitivi. Se vinciamo domani possiamo mettere a posto anche la situazione in Champions”. Sull’avversario, Conte avverte: “L’Eintracht è una squadra che gioca a viso aperto, può subire ma anche colpire. Dovremo essere concentrati”. Infine, un commento sugli arbitri: “Meglio non parlarne troppo. Serve collaborazione e buon senso, non pressioni”. Parole che rivelano determinazione e tensione in vista di un match decisivo per il Napoli. Questa sera alle 18:45, radiocronaca integrale di Napoli-Eintracht Francoforte su RTL 102.5.