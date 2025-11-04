Calcio, questa sera torna la Uefa Champions League, ecco le italiane impegnate

04 novembre 2025, ore 08:10
Si prosegue con la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea e tornano in campo anche le squadre italiane
LE PAROLE DI CONTE IN VISTA DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE
Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte carica il Napoli ma allo stesso tempo non risparmia qualche frecciata. Dopo il pesante 6-2 subito dal PSV, la gara del Maradona assume un valore cruciale per il cammino europeo degli azzurri. “Siamo un gruppo compatto, dobbiamo restare uniti e non lasciarci influenzare da chi vuole creare confusione – ha dichiarato il tecnico –. In Italia il Napoli dà fastidio, e questo spiega perché qualcuno prova a minare la nostra serenità”. Conte ha chiesto ai tifosi sostegno e pazienza: “Il napoletano è un sognatore, ma serve equilibrio. Siamo primi nonostante tanti problemi, dagli infortuni alle critiche immeritate. In tre mesi ho sentito solo giudizi negativi, ma la classifica parla chiaro”. Il tecnico ha poi ricordato le numerose assenze – da Lukaku a Lobotka – sottolineando la capacità del gruppo di reagire: “Abbiamo superato tante difficoltà e restiamo competitivi. Se vinciamo domani possiamo mettere a posto anche la situazione in Champions”. Sull’avversario, Conte avverte: “L’Eintracht è una squadra che gioca a viso aperto, può subire ma anche colpire. Dovremo essere concentrati”. Infine, un commento sugli arbitri: “Meglio non parlarne troppo. Serve collaborazione e buon senso, non pressioni”. Parole che rivelano determinazione e tensione in vista di un match decisivo per il Napoli. Questa sera alle 18:45, radiocronaca integrale di Napoli-Eintracht Francoforte su RTL 102.5.
LUCIANO SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVENTUS-SPORTING LISBONA
Luciano Spalletti si presenta allo Stadium con la voce roca ma con l’entusiasmo di chi sa di vivere una serata speciale. Dopo le urla di gioia per la vittoria contro la Cremonese, il tecnico toscano è pronto al suo debutto casalingo in Champions League sulla panchina della Juventus, in una sfida fondamentale contro lo Sporting Lisbona. “Se il calcio fosse un grande hotel, la Champions sarebbe la suite più prestigiosa”, scherza Spalletti, ma l’obiettivo è chiaro: servono i tre punti per restare in corsa per la qualificazione. L’allenatore bianconero riconosce il valore dell’avversario: “Affrontiamo una squadra organizzata e brillante sulla trequarti, dovremo dare tutto. Qui il motto è ‘fino alla fine’, ma io aggiungo: anche oltre la fine”. Poi torna sul tema Scudetto, ribadendo la filosofia del gruppo: “Non ho mai detto che dobbiamo vincerlo, ma che dobbiamo lottare. La Juve deve avere sempre ambizione finché la matematica lo consente”. Sul piano tattico, Spalletti pensa di confermare alcune scelte viste a Cremona: Koopmeiners arretrato in difesa, Cambiaso e Kostic sulle fasce e Vlahovic centravanti. Kenan Yildiz, recuperato, potrebbe tornare titolare: “Mi ricorda Kvaratskhelia o Di Natale”, rivela il tecnico. In porta, Di Gregorio carica l’ambiente: “Abbiamo ritrovato fiducia, ma guai ad abbassare la guardia”. Questa sera, su RTL 102.5, la radiocronaca integrale di Juventus-Sporting Lisbona a partire dalle 21.