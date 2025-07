Calciomercato, tra acquisti e cessioni, tutti i movimenti delle squadre di Serie A

Ufficiale, invece, l’approdo di Marko Arnautovic alla Stella Rossa: l’attaccante austriaco si trasferisce a parametro zero dopo l’avventura con l’Inter. A proposito di Inter, il presidente Giuseppe Marotta ha chiarito la posizione su Calhanoglu, escludendo al momento qualsiasi cessione. Su Lookman, invece, ha rinviato il discorso a prossimi incontri. Sul fronte uscite, Mateo Retegui ha lasciato l’Atalanta per accasarsi all’Al-Qadsiah con un contratto quadriennale: all’Atalanta andranno 68,5 milioni di euro, mentre l’attaccante percepirà oltre 20 milioni a stagione.

Il mercato estivo si infiamma con una serie di operazioni che coinvolgono club italiani e internazionali. Il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray è ormai una formalità: il contratto è già stato recapitato al giocatore e l’annuncio ufficiale è atteso a ore. L’operazione prevede 75 milioni di euro più il 10% su un’eventuale futura rivendita, oltre a una clausola che impedirà il ritorno del nigeriano in un club italiano per due stagioni. Intanto il Bologna ha rispedito al mittente una proposta da 30 milioni da parte del Nottingham Forest per Dan Ndoye. L’esterno svizzero ha già trovato un’intesa con il club inglese, ma i felsinei non intendono cedere facilmente. Su di lui resta vigile anche il Napoli.

JUVENTUS, PER COMPRARE BISOGNA VENDERE

La Juventus si muove su più fronti, ma fatica a chiudere per Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Per ora la pista Sancho è in stallo, mentre si attendono sviluppi per Hojlundo e Nunez, che militano in Premier League. La buona notizia per i bianconeri è l’imminente ufficialità di Francisco Conceicao, che tornerà dal Porto a titolo definitivo. Intanto Mbangula è pronto a volare in Bundesliga, al Werder Brema, e Timothy Weah si avvicina al Marsiglia, anche se l’interesse di alcuni club inglesi potrebbe rimettere tutto in discussione.

LE TRATTATIVE DI MILAN E ROMA

In casa Milan, i dialoghi con il Brighton per l’arrivo del terzino Pervis Estupiñán sono ben avviati, mentre Tommaso Pobega è pronto a fare ritorno al Bologna: l’accordo prevede un prestito oneroso da un milione con obbligo di riscatto a sette. Infine, la Roma accelera per Wesley del Flamengo. Il ds Massara ha presentato un’offerta da 30 milioni accettata dai brasiliani, ma il via libera definitivo dipenderà dalla sostituzione del giocatore. La Roma guarda anche al futuro, assicurandosi Antonio Arena, classe 2009 del Pescara, che rinforzerà la Pr