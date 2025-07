Calciomercato, tutte le trattative in corso e gli obiettivi delle squadre di Serie A

I MOVIMENTI DELLA ROMA E GLI OBIETTIVI IN COMUNE CON L'INTER

Il calciomercato italiano continua a offrire colpi e trattative che tengono vive le squadre di Serie A, con alcune situazioni che si stanno delineando e altre che restano in bilico. Tra i nomi più chiacchierati figura quello di Santiago Mouriño, giovane difensore uruguaiano con passaporto spagnolo, che è finito nel mirino della Roma. Non si tratta però di un ritorno in grande stile del “Special One” José Mourinho, bensì di un’interessante mossa del direttore sportivo giallorosso, Frederick Massara, che ha avviato contatti con l’Alavés per assicurarsi il giocatore. La cifra richiesta per il suo cartellino si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro, una valutazione che potrebbe portare a sviluppi interessanti nelle prossime settimane. Parallelamente, la Roma mantiene viva la pista che conduce a Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras. Il club brasiliano ha respinto un’offerta di 25 milioni di euro proveniente dal Benfica, chiedendo invece 27 milioni per il 70% del cartellino che detiene. Per completare l’acquisto, quindi, servirebbe trovare un’intesa anche sulle quote residue, ma il giocatore, che ha espresso il desiderio di trasferirsi in Italia e che è finito pure nel mirino dell’Inter, ha rinunciato al 10% che gli sarebbe spettato. Secondo fonti brasiliane, la Roma avrebbe addirittura rilanciato a 30 milioni, ma non sono previsti ulteriori incrementi dell’offerta. Nel frattempo, per rinforzare il centrocampo, il ds Massara tiene calda la candidatura di El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino in procinto di lasciare il Lens, con cui è stato già raggiunto un accordo di massima. Per quanto riguarda l’attacco, rimane viva l’ipotesi legata a Ferguson, attaccante del Brighton.

L'INTER SU LOOKMAN

I nerazzurri hanno manifestato un forte interesse per Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta, con cui è stata trovata una base di accordo. Tuttavia, convincere i bergamaschi non sarà semplice: la richiesta per Lookman è di 50 milioni di euro, cifra che rende necessaria una cessione per sfoltire la rosa. Solo dopo questo step si potrà concretizzare l’operazione. Inoltre, con l’arrivo di Bonny e la possibile acquisizione di Lookman, la squadra dovrà trovare una sistemazione in prestito per Francesco Pio Esposito, giovane promettente che rischierebbe altrimenti di restare in panchina per tutta la stagione. Tra le squadre interessate a Esposito figura soprattutto il Parma, che gode di ottimi rapporti con l’Inter e che ha in squadra un giocatore come Leoni, molto apprezzato dall’ex nerazzurro Chivu.