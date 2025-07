Calciomercato, Wesley sbarca a Roma, il Milan spinge per Jashari, la Juventus insiste per Kolo Muani, tutti i movimenti di mercato delle big di Serie A Photo Credit: agenziafotogramma.it

Sul fronte nerazzurro, l’Inter ha ritrovato serenità dopo le tensioni seguite all’eliminazione dal Mondiale per Club. Le parole di Lautaro Martinez, che aveva invitato chi non crede nel progetto a lasciare, erano state interpretate come un messaggio a Calhanoglu. Dopo giorni di incertezze, il turco ha chiarito di voler restare e ha ricucito il rapporto con il capitano, confermato anche da una foto insieme postata sui social. Intanto la società di Marotta resta vigile sul mercato e monitora altre occasioni, come Lookman, pur senza affrettare i tempi.

La sessione di calciomercato estiva sta regalando numerosi colpi di scena, con i principali club europei impegnati a rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra le operazioni più seguite, c’è quella del Milan, che dopo aver chiuso per Ricci, Modric ed Estupiñan, punta a completare il centrocampo con l’arrivo di Ardon Jashari. I rossoneri hanno presentato una nuova offerta al Club Brugge, sperando di definire l’accordo nei prossimi giorni. Il giocatore, classe 2002, ha manifestato apertamente il desiderio di approdare in Italia e il suo club, che lo ha escluso dalla foto di squadra e dalla Supercoppa belga, sembra ormai pronto a cederlo.

IL PRESSING DELLA JUVENTUS SU KOLO MUANI

In casa Juventus continua il pressing per riportare Kolo Muani a Torino. L’attaccante francese, dopo sei mesi positivi in bianconero, spinge per un ritorno, ma la trattativa con il PSG resta complessa. La dirigenza non ha intenzione di forzare e attenderà le condizioni ideali. Sul fronte cessioni, si attende di chiudere l’accordo per Weah, seguito dal Marsiglia e da alcuni club di Premier League. Parallelamente, oggi è attesa l’ufficialità di Francisco Conceição, che torna in bianconero dal Porto.

ROMA, ARRIVATO WESLEY

La Roma, nel frattempo, prosegue la sua campagna acquisti. Dopo El Aynaoui e Ferguson, i giallorossi hanno accolto Wesley Vinícius França Lima, atterrato a Fiumicino tra l’entusiasmo dei tifosi. Il club è vicino a chiudere anche per Ghilardi del Verona, operazione da 11 milioni, mentre dal Pescara è in arrivo il giovane Antonio Arena, classe 2009, che rinforzerà la Primavera.

NAPOLI, UFFICIALE MILINKOVIC SAVIC, INTANTO L'ARSENAL UFFICIALIZZA GYOKERES

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Il portiere serbo si unisce agli azzurri in prestito con obbligo di riscatto per 22,5 milioni, diventando il secondo estremo difensore di Conte. In Premier League, infine, l’Arsenal ha messo a segno un colpo di livello: Viktor Gyokeres, autore di 97 reti in due stagioni con lo Sporting, ha firmato fino al 2030. Il nuovo numero 14 dei Gunners ha espresso entusiasmo per questa avventura, dichiarandosi pronto a scrivere nuove pagine di storia con il club londinese.