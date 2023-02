Calo delle nascite, ecco perché gli italiani non fanno più figli

Caro figlio quanto mi costi. Si potrebbe riassumere così il risultato di una ricerca effettuata nel nostro Paese e volta a definire le motivazioni che sono alla base della scelta da parte delle coppie di rinunciare a diventare genitori. Far quadrare i conti è sempre stato difficile, ora con il caro energia, il carrello della spesa sempre più costoso e il lavoro sempre più precario, se non assente, prendere la decisione di allargare la famiglia è diventato molto complicato. Troppe incognite gravano sul futuro non solo degli italiani, tanto fa influire drasticamente sul numero delle nascite. Il calo demografico, effettivamente, è una tendenza che continua a rafforzarsi. A Milano, nei giorni scorsi, è stata presentata un' interessante ricerca che ha posto l’accento su 'Figli: una ricchezza onerosa'. Tale ricerca è stata condotta da Community Research&Analysis, sotto la direzione di Daniele Marini dell'Università di Padova.





In Italia servono troppi soldi per crescere un bambino

Dallo studio, condotto da Community Research&Analysis, è emerso che la motivazione principale per la quale le coppie decidono di non fare figli è rappresentata dai costi economici necessari per mantenerli. Il 69,2% delle persone interpellare, infatti, ha spiegato così la scelta di rinunciare alla prole. Al secondo posto, di questa sorta di classifica, troviamo la paura di perdere il lavoro, una motivazione espressa dal 60,2% dei soggetti coinvolti nella ricerca. Segue al terzo posto, la carenza di servizi, con il 55,1%. Quanto costa, davvero, mantenere un figlio nel nostro Paese? Lo studio presentato a Milano ha risposto a questo quesito: in Italia il costo medio per mantenere un figlio è di 640 euro al mese. Le motivazioni che riguardano gli aspetti economici, organizzativi e lavorativi sono, quindi, la prima causa che spinge a non fare figli. Sulla decisione di mettere al mondo una creatura la sfera personale incide per il 40,9% . Attenzione, però, gli italiani tendono a fare meno figli ma la visione cambia se si entra nella sfera dei desideri. Un terzo delle persone, coinvolte nella ricerca con già un figlio, dichiara di volerne avere altri. Fra quelli che non hanno figli invece il 40,4% vorrebbe averne uno.