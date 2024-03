Cambia la narrazione del Cremlino, “l’operazione speciale” in Ucraina diventa “una guerra santa”

Il capo della Chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, ha intensificato la retorica sulla guerra in Ucraina e l'ha definita una "guerra santa" esistenziale e di civiltà. Si tratta di una svolta per le autorità russe che finora hanno accuratamente evitato di inquadrare ufficialmente l'invasione russa dell'Ucraina come una guerra, parlando di "operazione speciale". Kirill ha sostenuto che la guerra in Ucraina è una guerra santa perché Mosca difende la "Santa Russia" e il mondo dall'assalto dell'Occidente. Se il presidente russo userà armi con testate nucleari gli Stati Uniti risponderanno, riferisce una fonte militare americana. .





Droni e missili sull'Ucraina

Si intensificano i raid russi nell’ovest dell’Ucraina al confine polacco. Almeno un morto a Leopoli. Circa 170mila le abitazioni di Odessa, nel sud del Paese, rimaste senza elettricità dopo la caduta dei frammenti di un drone lanciato dai russi e abbattuto dalla contraerei nei pressi di un impianto energetico.