Concluso il viaggio più lungo di Papa Francesco tra Asia e Oceania

Papa Francesco ha concluso il suo viaggio in Asia e Oceania, il più lungo del suo pontificato. Alle 18.30 è previsto il rientro a Roma Fiumicino. Il decollo del volo della Singapore Airlines con a bordo Bergoglio è avvenuto alle ore 6.25 ora italiana, le 12.25 in Italia. Dal 2 al 13 settembre il santo padre ha visitato 4 Paesi: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore, pronunciando 12 discorsi e 4 omelie, spostandosi con 7 voli aerei. L'ultimo appuntamento della sua ultima giornata in Oriente è stato l'incontro interreligioso con i giovani nel Catholic Junior College a Singapore, occasione per lanciare un appello alle nuove generazioni. "Un giovane deve essere critico, ma deve essere un critico costruttivo. E deve essere coraggioso, saper guardare avanti", ha sottolineato il papa che ha criticato i giovani che non rischiano e che hanno paura di sbagliare.





Papa Francesco esorta i giovani a guardare avanti

''I giovani devono avere il coraggio di andare avanti, di uscire dalle zone confortevoli : un giovane che sceglie sempre di vivere la sua vita in un modo confortevole e' un giovane che ingrassa la mente. Uscite, non abbiate paura''. Così si è espresso Bergoglio a Singapore. Papa Francesco ha poi ascoltato tre testimonianze di ragazzi e ragazze di diverse fedi, invitando gli adolescenti a usare i media ma senza rimanerne schiavi. Il santo padre ha sottolineato l’importanza del dialogo interreligioso fra i giovani che richiede, anche in questo caso, coraggio e soprattutto rispetto. "Tutti abbiamo delle abilità, ma anche delle disabilità. Anche il Papa. Quindi tutti dobbiamo rispettare le disabilità degli altri", ha detto Bergoglio che, prima di partire alla volta dell’Italia, ha incontrato un gruppo di anziani e malati.





Singapore, l'abbraccio di Bergoglio ai sacerdoti

Poco dopo le 8:30, nella cappella del Retreat Centre, si è svolto l'Incontro del Papa con il Vescovo, i sacerdoti, i consacrati e le consacrate di Singapore, durato circa 20 minuti. Rivolgendosi ai partecipanti, che ha esortato a conservare il sorriso, Bergoglio ha citato alcuni tratti caratteristici dei pastori: "In mezzo al popolo, uniti a Dio, fratelli tra voi e uniti al vescovo". Alle suore, intervenute all’evento, il santo padre ha ricordato: "Non dimenticate di esprimere la maternità della Chiesa".