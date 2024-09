Donald Trump all'attacco dopo il duello tv con Kamala Harris, il dibattito è stato truccato dalla Abc

Tanta la rabbia di Donald Trump, dopo il confronto televisivo con Kamala Harris, sul palco di Philadelfia, nella notte italiana. Novanta minuti in cui si è parlato di economia, guerre, immigrazione e aborto. Un faccia a faccia che, secondo alcuni sondaggi, ha visto prevalere ai punti la candidata democratica. “Ho vinto io di gran lunga il dibattito che è stato truccato dalla Abc, tre contro uno, i moderatori correggevano tutto ma non lei” ha commentato il tycoon che ha anche attaccato Taylor Swift, dopo l’endorsement per la rivale. “Pagherà il prezzo del sostegno alla vicepresidente degli Stati Uniti”, ha detto Trump in modo sibillino, rivolgendosi alla cantante americana. Non ha celato la soddisfazione per l’esito del confronto Kamala Harris, che si è definita “leader di una nuova generazione”. Dopo una stretta di mano iniziale, la candidata democratica , già pronta al bis, ha messo alle strette l’avversario innescando reazioni eccessive da parte di Trump, quest’ultimo in merito a un possibile nuovo duello tv per ottobre, prima delle presidenziali di novembre, si è espresso cosi : “Siccome ho vinto il dibattito, non so se avrò voglia di farne un altro”. Secondo il Wall Street Journal, Kamala Harris ha chiaramente vinto il dibattitto perché è arrivata con una strategia per schernire e incitare Donald Trump a cedere al rancore personale.





L’incontro a New York e la seconda stretta di mano

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris si sono stretti la mano una seconda volta, poche ore dopo l'incontro di Philadelfia, davanti al presidente americano Joe Biden a Grond Zero. I due sfidanti si sono ritrovati a New York per partecipare alla cerimonia commemorativa dell'11 settembre. Presente anche Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York e legale di Donald Trump.





Musk supporta l’elezione di Trump

Il successo di una missione americana su Marte dipende dal risultato delle elezioni presidenziali americane di ottobre, secondo Elon Musk. "Trump vuole una commissione governativa sull'efficienza per consentire che vengano fatte grandi cose, Kamala no, non raggiungeremo mai Marte se Kamala vince”, è quanto ha scritto il patron di Tesla su X dopo il duello tv tra i due candidati in corsa per la Casa Bianca.