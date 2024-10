Rutte incontra Zelensky a Kiev, Ucraina più vicina all’adesione nella Nato, un percorso irreversibile

''L'Ucraina è oggi più vicina che mai alla Nato''. Così il nuovo Segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte nel corso di una visita a sorpresa a Kiev. Rutte ha sottolineato che il percorso verso l'adesione è irreversibile. Nella capitale, l'ex primo ministro olandese, secondo cui sostenere l’Ucraina è un investimento nella sicurezza europea, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. "Abbiamo visitato insieme Odessa, Kharkiv e ovviamente abbiamo avuto numerosi incontri nella capitale. Era importante per me venire in Ucraina all'inizio del mio mandato, per chiarire al popolo ucraino e a tutti coloro che osservano che la Nato sta al fianco del Paese", ha dichiarato il segretario generale della Nato nella conferenza stampa che si è tenuta a Kiev e ha cui ha partecipato anche Zelensky. "Sappiamo che il bisogno di nuovi aiuti militari per l'Ucraina è urgente. E stiamo lavorando duramente per fare di più e più rapidamente", ha concluso l’ex premier olandese, rassicurando il leader ucraino.





Zelensky ribadisce l’importanza della difesa aerea

Zelensky dopo l'incontro con Rutte, ha espresso l'aspettativa che i Paesi dell'Alleanza cambino la loro posizione sulla protezione dei cieli dell'Ucraina perché, ha spiegato riferendosi alle armi a lungo raggio, senza certi mezzi e la possibilità di usarli, l'esercito non potrà fermare la Russia. ''La prima visita di Mark Rutte come Segretario generale della Nato in Ucraina è davvero significativa, possiamo contare sulla sua leadership personale'', ha commentato il presidente al termine dei colloqui. "Il nostro obiettivo principale, ovviamente, rimane la piena adesione dell'Ucraina all'Alleanza, con Rutte ho discusso delle esigenze attuali delle nostre truppe, nonché delle esigenze di difesa aerea dell'Ucraina e di n'ulteriore cooperazione con i nostri vicini. Con l'avvicinarsi dell'inverno è fondamentale attuare tutti gli accordi sulla difesa aerea, in particolare quelli discussi al vertice Nato di Washington', ha concluso Zelensky .





