Camila Giorgi irreperibile dopo il ritiro, la tennista potrebbe essere negli Stati Uniti

Inattivo il suo numero di telefono, spenti i telefoni anche dei suoi familiari, tutti spariti e irreperibili come la 32enne marchigiana tallonata dal Fisco italiano. Camila Giorgi, che si è riturata dall’attività agonistica all’inizio di maggio, secondo indiscrezioni potrebbe trovarsi negli Stati Uniti. La guardia di Finanza la sta cercando per notificarle documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti, dopo una convocazione da parte delle Fiamme Gialle il 13 aprile scorso senza esito. L’improvviso allontanamento della tennista arriva in un periodo difficile segnato dalla morte della sorella e dai problemi con il fisco del padre di origine argentina e suo allenatore. L’atleta, lo ricordiamo, dovrà comparire davanti al gip di Vicenza il prossimo 16 luglio per udienza preliminare dell’inchiesta sui falsi vaccini Covid. La sportiva potrebbe dunque rischiare il processo dopo che, lo scorso marzo, il pm veneto Gianni Pipeschi ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 indagati, tra cui la cantautrice Madame, per aver chiesto di ottenere il green pass senza aver prima effettuato la vaccinazione.