Cannes 2025, Robert De Niro riceverà la Palma d’oro durante la cerimonia d’apertura

Uno dei giganti della recitazione, che ha segnato pagine memorabili della storia del cinema. Recentemente è apparso sul grande schermo nel film di Barry Levinson dove non si risparmia e interpreta non uno, ma ben due ruoli contemporaneamente.

Stiamo parlando di Robert De Niro, l’attore newyorkese classe 1943 che riceverà la Palma d'oro onoraria alla carriera durante la cerimonia di apertura del 78° Festival di Cannes. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio tramite i profili social della kermesse.

NEL SEGNO DI SCORSESE, IL RAPPORTO DI DE NIRO CON CANNES

L’attore due volte Premio Oscar ha una lunga storia con Cannes. Nel 1976, è apparso in due film nella selezione ufficiale del festival: 1900 di Bernardo Bertolucci e Taxi Driver di Martin Scorsese , con quest'ultimo che ha vinto la Palma d'oro.

Nel 1983, ha aperto il festival con The King of Comedy di Scorsese, seguito un anno dopo da C'era una volta in America di Sergio Leone . Nel 1986 è tornato con The Mission di Roland Joffé , il secondo film di De Niro a vincere una Palma d'oro.

14 anni fa, l’interprete approdò nuovamente sulla Croisette nel ruolo inedito di presidente di giuria. Era il 2011 e il verdetto finale premiò The tree of life di Terrence Malick.

Recentemente, nel 2023, è tornato a Cannes con sempre con un film diretto da Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, infiammando il red carpet assieme al collega Leonardo Di Caprio.

“CANNES CI UNISCE”

"Ho sentimenti così forti per il Festival di Cannes", ha detto De Niro in una dichiarazione, "specialmente ora che ci sono così tante cose nel mondo che ci allontanano, Cannes ci unisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa". Oltre a ricevere la Palma d'oro onoraria durante la cerimonia di apertura, De Niro parteciperà a una masterclass per il pubblico del festival mercoledì 14 maggio al Teatro Debussy.

Robert D Niro è il primo tassello che viene rivelato della 78edizione del Festival di Cannes che, com'è noto, si terrà a partire dal 13 fino al 24 maggio 2025. Nel frattempo, giovedì 10 Aprile, si terrà a Parigi la conferenza stampa di presentazione, dove verranno annunciati i film in concorso e fuori concorso e gli eventuali altri ospiti d'onore che andranno ad arricchire la kermesse.