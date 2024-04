Capitano Ultimo scopre il volto e si candida per le europee con Cateno De Luca

Capitano Ultimo si candida per le prossime elezioni europee con la lista "Libertà" creata da Cateno De Luca e ci mette la faccia. "Oggi, dopo 31 anni, tolgo la copertura al mio volto, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano con lo stesso coraggio e umiltà che ho avuto da carabiniere della gente”. Cosi questa mattina al teatro Quirino di Roma Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, politico e generale italiano, noto per l'arresto di Totò Riina. “Scopro il volto per le elezioni come atto d’amore, così feci il mio lavoro da carabiniere, così affronterò questa campagna", ha dichiarato. “Lo faccio e lo farò con Cateno De Luca nel Fronte della Libertà, lontano dai partiti dei padroni di sempre e di tutto, fianco a fianco con la gente per costruire l'Europa delle città, degli ecosistemi, dell'energia rinnovabile, dei cittadini e dei loro sindaci che si autodeterminano per costruire, insieme, l'unica politica possibile, la politica del bene comune. Si, lo faremo insieme e non c'è cosa più grande, per me” ha sottolineato Capitano Ultimo.