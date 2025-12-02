Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano a RTL 102.5 il film “Il rapimento di Arabella”, nelle sale italiane dal 4 dicembre

La regista Carolina Cavalli e l’attrice Benedetta Porcaroli sono state ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “Il rapimento di Arabella”, pellicola cinematografica in uscita nelle sale italiane il 4 dicembre. Ai microfoni di RTL 102.5, Carolina Cavalli ha raccontato: «Siamo molto emozionate, Benedetta mi ha dato tanta fiducia la prima volta ed è un’attrice che mette molto di sé stessa nel personaggio che interpreta. Dopo il primo film siamo diventate migliori amiche, il nostro è un lavoro talmente intenso che è abbastanza ormale entrare nel personale. La novità di questo film è stata la bambina di sei anni, con cui ci siamo divertite molto. Nel film non c’è un vero e proprio rapimento, al contrario del titolo. Holly, il personaggio di Benedetta, è assolutamente inconsapevole di ciò che succede, anzi è Arabella che vuole scappare di casa e cerca una macchina. L’unico desiderio di Holly è di tornare indietro e risolvere qualcosa del passato perché non riesce ad andare avanti, quindi questo è il suo tentativo e il suo viaggio. Il film è ambientato in un luogo che non esiste, questa scelta per dare un po’ di sollievo, togliere lo spazio e il tempo ogni tanto. Spero comunque che tutto quello che c’è dentro, ovvero i sentimenti e i personaggi risultino autentici e veri e che riescano a comunicare tutto». «Siamo molto contente e non vediamo l’ora che esca. È il secondo film che facciamo insieme ed è una bella sfida. Dopo il primo, abbiamo legato molto e ci vediamo soprattutto al di fuori del lavoro. È stato bellissimo lavorare con una bambina di 6 anni ed è bellissimo il rapporto che si crea in generale con i bambini, è nata veramente una cosa magica. I bimbi hanno la capacità di metterti davanti alla verità, di dire cose vere e pure e di dare senso alle battute, quindi è stata una delle attrici migliori con cui ho avuto modo di lavorare. La cosa più difficile del mio ruolo è stata raccontare la premesse dalla sua condizione, ovvero uno stato di solitudine paranoico e il fatto di essere una ragazza che si crea un po’ una realtà alternativa per non fare i conti con il dolore, la perdita e l’accettazione di sé. Anche portare il tono che dà Carolina, che è molto ironico e assurdo, e contemporaneamente restituire l’autenticità dei sentimenti è molto difficile, faticoso e richiede molta concentrazione, ma è davvero bello» ha aggiunto Benedetta Porcaroli, che, grazie al suo ruolo, ha vinto il premio per la miglior attrice nel Concorso Orizzonti della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.





SINOSSI E CAST

Holly, 28 anni, ha sempre pensato di essere la versione sbagliata di sé stessa e che la sua vita non sia andata nel modo giusto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato sé stessa da piccola. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale. Il cast è composto da Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin’s, Margareth Madè, Roberto Zibetti, Boiken Kobo, Monica Nappo, Milutin Dapcevic, Clara Tramontano e Stefano Gragnani.



