Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

13 novembre 2025, ore 16:00

La piccola che frequentava la scuola media nel piccolo centro in provincia di Caserta aveva chiesto di andare in bagno, è stata ritrovata in condizioni gravissime sul selciato. Il sindaco: "tragedia inspiegabile"

La tragedia ha sconvolto un'intera comunità. E sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto è stato ricostruito sin qui, la ragazzina  potrebbe essersi suicidata dopo aver chiesto di andare in bagno. Non sarebbe emersa per ora la presenza di altri compagni al momento del fatto. L'allarme in classe è scattato per il protrarsi della sua assenza, quindi la scoperta del corpo già privo di vita.


Le parole del sindaco di  Marcianise

A farsi interprete dello choc di tutti coloro che conoscevano la ragazzina e la sua famiglia, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta: "E'una tragedia enorme e per ora inspiegabile, conosco i genitori della studentessa e so che si tratta di una famiglia dove regna armonia", ha commentato il primo cittadino con la voce rotta dall'emozione. Il sindaco si è subito recato alla scuola media Calcara dove questa mattina una 12enne che frequentava la seconda media è morta dopo essere caduta dalla scala antincendio dell'istituto: "So che era seguita e molto amata, auspico si faccia luce in breve tempo sui motivi che hanno indotto una 12enne a togliersi la vita", ha detto Trombetta. 


Ipotesi più concreta, il suicidio, anche se nulla faceva prevedere un tale epilogo tragico

La pista che gli inquirenti stanno seguendo è quella del suicidio, visto che la studentessa ha lasciato un biglietto in classe, sul banco, con la scritta "Mi dispiace". La 12enne ha chiesto di andare in bagno ma si è diretta verso la struttura esterna, e all'altezza del secondo piano, da una decina di metri, si è lanciata, cadendo sul selciato e morendo sul colpo. La ragazza viveva con i genitori nelle vicinanze della scuola media. Sotto choc i compagni e i docenti. 

