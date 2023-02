Caso Cospito: nessuna rivelazione l’atto non era secretato, così Delmastro interrogato dai pm di Roma

Due ore di interrogatorio. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha ribadito di non avere fatto alcuna rivelazione e che l'atto al centro dell'indagine non era secretato, davanti ai magistrati titolari del fascicolo che a Roma lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta nata dall’intervento alla Camera, sul caso Cospito, del vicepresidente del Copasir Donzelli. L'interrogatorio dell’espondente di Fratelli d’Italia è servito a ricostruire i vari passaggi della vicenda e quale sia stato l'iter con cui il parlamentare ha chiesto ed ottenuto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria le conversazioni poi citate in Aula da Donzelli. Dialoghi in cui parla con esponenti di 'Ndrangheta e Camorra del 41 bis l’anarchico Cospito, trasferito dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano, dopo uno sciopero della fame durato oltre 100 giorni. Intanto, il legale di Cospito ha depositato al tribunale della Sorveglianza di Roma l'atto con cui ha impugnato il provvedimento del ministro della Giustizia Nordio che ha rigettato l'istanza di revoca del 41 bis, presentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, all'inizio dello scorso mese di gennaio.





Le condizioni di Cospito

Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41bis dal 20 ottobre, presto potrebbe essere trasferito dal reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo, dove si trova ricoverato da sabato scorso, nel padiglione del servizio di assistenza intensificata del carcere milanese di Opera. Il trasferimento, in base a quanto si è appreso, potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana ma solo se i parametri medici saranno migliorati. L’anarchico, che ha 55 anni, da lunedì scorso avrebbe ripreso ad assumere integratori. Notizia, però, smentita dal suo legale, secondo cui le condizioni di Cospito restano critiche. Il 24 febbraio, la Cassazione dovrà decidere sul ricorso presentato dalla difesa contro la detenzione al 41 bis.





Cospito, cori di solidarietà a Milano

''La lotta di Alfredo Cospito si vede anche nella possibilità di farne uno strumento di resistenza contro la violenza dello Stato. che verrà espressa anche per mano del sindaco Sala se si troverà a firmare un tso per il nostro compagno Cospito''. Queste le parole gridate ai microfoni da un gruppo di attivisti che hanno dato vita in Piazza della Scala a un nuovo presidio di solidarietà .