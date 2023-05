Caso Orlandi: la procura di Roma torna a indagare sulla scomparsa della ragazza con la collaborazione del Vaticano

Alla vigilia del 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, si riaccendono le speranze di far luce sullla vicenda che ancora rappresenta un mistero. La Procura di Roma ha acquisito una serie di atti dalla magistratura vaticana, nell'ambito del fascicolo aperto sul caso dopo la richiesta di informazioni da parte del Csm, in relazione a un esposto presentato dai familiari della 15enne, cittadina vaticana, scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983. Per la prima volta c’è una a collaborazione, sempre negata in passato, tra Santa Sede e magistratura ordinaria. Così Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, in merito alle nuove indagini affidate nella capitale a un pubblico ministero esperto, Stefano Luciani, che arrivano dopo le due inchieste dei magistrati italiani già archiviate da tempo, il fascicolo aperto dal Vaticano lo scorso gennaio e la Commissione bicamerale messa in cantiere dal Parlamento.





Nuove indagini, parla il legale della famiglia Orlandi

"Il nostro augurio è che ci sia una cooperazione leale tra la procura di Roma e il Vaticano alla ricerca della verità. È una bella notizia, è quello che noi chiediamo da anni per avere la verità su Emanuela". E' quanto ha dichiarato oggi pomeriggio Laura Sgrò, l'avvocato di Pietro Orlandi, commentando la notizia del nuovo impulso alle indagini dato dalla Procura di Roma. La famiglia, ha precisato il legale, ha appreso la notizia dai media e, al momento, non è coinvolta nella nuova fase di indagini avviata nella capitale.





Il procedimento aperto dalla procura di Roma

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi dopo che il Csm aveva chiesto informazioni su un esposto presentato dai familiari della ragazza scomparsa. Il procedimento era stato avviato nel 2021 e aveva portato anche all'audizione dell'ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, titolare dell'indagine poi archiviata nel 2015, ora in pensione.

