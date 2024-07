Turista aggredito da un orso in Trentino, è in ospedale Photo Credit: fotogramma.it

Paura in Trentino dove questa mattina un turista francese di 43 anni è stato aggredito da un orso mentre passeggiava. Subito dopo l’attacco, avvenuto in località Naroncolo, nel comune di Dro, l’uomo è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Trento. La Guardia Forestale fa sapere che sono in corso accertamenti e rilievi per identificare il plantigrado.





L’attacco

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 7 di questa mattina. La vittima sarebbe un turista francese che si era svegliato molto presto per andare a correre lungo un tragitto che lo avrebbe portato al limite del bosco di Naroncolo. I soccorritori hanno rilevato ferite alle braccia e alle gambe.

Nelle scorse settimane, proprio in quella zona, era stata segnalata la presenza di orsi che si avventuravano anche nei pressi di abitazioni. Al centro dell’attenzione ci sarebbe un’orsa con tre cuccioli che era stata anche filmata e segnalata, forse responsabile dell’attacco. La richiesta di soccorsi è arrivata alla Centrale Unica Emergenza 112 poco dopo l’orario dello scontro: vista la gravità della situazione i Vigili del Fuoco di Trento sono dovuti intervenire con un elicottero per trasportare il ferito all’ospedale Santa Chiara. Attualmente il malcapitato non è in pericolo di vita.