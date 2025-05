Catania: lite tragica tra un posteggiatore abusivo e un dipendente di una pasticceria, morto per le ferite ricevute

Una lite finita in tragedia a Catania. Un posteggiatore abusivo ha ferito mortalmente a coltellate un 30enne, deceduto dopo il trasferimento d'urgenza all'ospedale Cannizzaro. La vittima, dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, è stata colpita con coltellate a braccia, tronco e addome. L'aggressione è avvenuta sul lungomare Ognina, nella strada davanti la pasticceria. Il posteggiatore, un extracomunitario, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato. La lite non sarebbe collegata all'attività illegale dell'arrestato, ma a motivi ancora da chiarire.

Indagini in corso

La lite e le prime fasi dell'aggressione sarebbero avvenute nei pressi di piazza Mancini Battaglia. Alcune tracce di sangue sono infatti state trovate dalla polizia e dalla squadra della scientifica nella traversa che conduce al pontile nautico privato. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.