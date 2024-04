Céline Dion torna a parlare della sua malattia: "Non l'ho sconfitta, ma nulla mi fermerà"

Céline Dion torna a parlare della malattia che da due anni la tiene lontana dalle scene: lo ha fatto sul numero di maggio di Vogue Francia, che le dedica la copertina. “So che niente mi fermerà”, ha dichiarato la cantante al settimanale francese.

CÉLINE DION: “SPERO CHE TROVEREMO UN MIRACOLO”

Dopo essere salita a sorpresa sul palco dei Grammy Awards a febbraio - dove ha ricevuto una standing ovation dal pubblico - per conferire a Taylor Swift il prestigioso premio “Album of The Year”, in un’intervista rilasciata per il numero di maggio di Vogue Francia, Céline Dion è tornata a parlare della sindrome della persona rigida, che le è stata diagnosticata nel 2022. Si tratta di una patologia neurologica autoimmune che porta a rigidità muscolare e spasmi dolorosi. “Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà per sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica. Per ora ha devo imparare a conviverci”, ha detto, per poi aggiungere: “Quindi questa sono io, ora. Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto, sulla voce… devo imparare a conviverci adesso e a smettere di mettermi in discussione. All’inizio mi chiedevo: ‘Perché io? Come è successo? Cosa ho fatto? È colpa mia? La vita non ti dà risposte. Devi solo viverla”.

CÉLINE DION E IL RITORNO SUL PALCO

Un mese fa, nella giornata dedicata alla sensibilizzazione della sindrome della persona rigida, la cantante canadese si era detta “determinata a tornare sul palcoscenico e a vivere una vita il più normale possibile”. Dion aveva infatti una tournée programmata per la primavera del 2023, ma a fine 2022 era stata costretta a cancellare la serie di concerti per il peggiorare delle sue condizioni di salute. “Le persone che soffrono di questa sindrome potrebbero non essere abbastanza fortunate o non avere i mezzi per avere buoni medici e buoni trattamenti”, ha detto sempre tra le righe di Vogue: “Ho questi mezzi e questo è un dono. In più, ho questa forza dentro di me. So che niente mi fermerà”.