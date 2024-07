Courtney Love compie 60 anni e c'è un probabile nuovo album in arrivo

IL TRAGUARDO DEI 60 ANNI

Non è mai stato importante per lei piacere al resto del mondo, a differenza del marito Kurt Cobain, e questo non è cambiato nemmeno ora che ha raggiunto il traguardo dei 60 anni. Con un possibile nuovo album anticipato su TikTok e le voci, sempre ricorrenti e mai confermate, di una reunion delle Hole, Courtney Love raggiunge questa importante tappa oggi, 9 luglio. Le speranze dei fan per il ritorno della band alternativa sono state riaccese dalla presenza di Melissa Auf der Maur in studio di registrazione a Londra insieme a Courtney. Melissa, la bassista canadese, era entrata nel gruppo 30 anni fa, dopo la morte per overdose di Kristen Pfaff. Tuttavia, Courtney ha subito chiarito la situazione, ribadendo quanto già dichiarato nel 2021: "Melissa e io siamo davvero grandi amiche, ma Eric è fuori dai giochi. Penso che sia in Giappone a diventare monaco," ha detto la cantante riferendosi al chitarrista Eric Erlandson, che aveva fondato il gruppo con lei nel 1989.





UNA VITA SEGNA TRAGEDIE E DIPENDENZE

Il traguardo dei 60 anni porta inevitabilmente a riflettere su una vita segnata da tragedie e dalle dipendenze. "Live Through This", l'album che proiettò le Hole nell'olimpo dell'alternative rock, uscì nella primavera del 1994, in un periodo contrassegnato da due gravi perdite: nel giro di poco tempo morirono Cobain, suicidatosi a soli 27 anni con un colpo di fucile ad aprile, mentre lei era in riabilitazione, e la bassista Kristen Pfaff, stroncata da un'overdose di eroina a giugno. Questi eventi colpirono duramente Courtney, che rimase sola con la figlia di due anni Frances Bean e divenne bersaglio dell'odio violento dei fan dei Nirvana. Tuttavia, queste tragedie si rivelarono anche un potente stimolo per la sua affermazione personale.