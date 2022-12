Censis sulla comunicazione: la radio e la tv guardano al futuro. Nuovi record per il web ma calano Facebook e Twitter

La TV cambia pelle ma non perde colpi



Nel 2022 la fruizione della tv resta stabile: la guarda complessivamente il 95,1% degli italiani. La grande differenza rispetto gli anni precedenti però arriva dal dispositivo utilizzato per fruire dei diversi prodotti televisivi: successo incredibile per la tv via internet (web tv e smart tv arrivano al 52,8%, +10,9% in un anno) e più di un terzo degli italiani opta per la mobile tv, passata dall'1,0% di spettatori nel 2007 al 34,0% di oggi.

La radio, la tradizione che guarda al futuro

La radio continua a rivelarsi all'avanguardia nei nuovi processi di fruizione. Complessivamente, i radioascoltatori sono il 79,9% degli italiani, stabili da un anno all'altro. L'autoradio ritorna in tendenza dopo la fine delle limitazioni di mobilità dovute alla pandemia. In forte crescita anche la radio via smartphone con un aumento del 5,4%.