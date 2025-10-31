Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

Una mamma non pienamente cosciente, un neonato che abbondonato in un cassonetto, è ora in prognosi riservata per ipotermia. La vicenda è inquadrata in una situazione di disagio familiare viene descritta dall'edizione cesenate de 'il Resto del Carlino' e dal Corriere Romagna. E’ avvenuta due notti fa, fortunatamente un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi.

La donna ha partorito in casa e poi ha abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell'immondizia alla periferia di Cesena. La protagonista del fatto ha 31 anni, è considerata affetta da ritardi cognitivi. Il neonato si trova in Rianimazione neonatale con prognosi riservata per ipotermia, mentre la madre è piantonatadai Carabinieri in Ostetricia all'ospedale 'Bufalini'. Entrambi sono stati soccorsi e salvati dal 118.



