Champions League. Beffarda sconfitta per l'Atalanta, battuta 2-1 dal Bruges. Scivola in trasferta anche il Milan, sconfitto 1-0 dal Feyenoord

BRUGES ATALANTA, 2-1

Dalla Serie A alla Champions League, non si ferma la serie nera degli orrori arbitrali e a farne le spese, stavolta, è l'Atalanta, con un discusso rigore che consente al Bruges di centrare la vittoria al 4' di recupero con Nilsson, su cui Hien avrebbe sbracciato dopo averlo anticipato. L'andata dei playoff si risolve per la Dea in una beffarda sconfitta per 2-1, comunque non proprio inaspettata, visto il possesso palla ceduto nettamente, nell'ordine del 57% al 43%, ad avversari dal tasso tecnico inferiore, con i bergamaschi che hanno corso a vuoto per metà di entrambe le frazioni. "Arbitro arrogante. Fa male perdere così, all'ultimo. Non è giusto", ha commentato a caldo De Katalaere, accolto in nodo caloroso dal suo ex pubblico. Gli fa eco il tecnico della Dea "Un episodio che sfalsa completamente l'andamento della gara. Ci mette nella condizione di vincere con più di un gol di scarto. Un regalo gratuito per il Bruges" le parole di Gian Piero Gasperini sul rigore assegnato contro l'Atalanta al 4' di recupero del playoff di andata di Champions League.