Calciomercato, ecco le trattative in corso e quelle gia concluse dai vari club

Il mercato estivo del calcio si è ufficialmente infiammato, complice anche l’imminente Mondiale per club e i cambiamenti sulle panchine di alcune delle principali squadre italiane. Tra i club più attivi ci sono Inter, Milan e Roma, alle prese con operazioni sia in entrata che in uscita, mentre la finestra internazionale aggiunge ulteriore pressione sulle tempistiche delle trattative.

LA SITUAZIONE ALL'INTER

L’Inter, ora affidata a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, ha già concluso due colpi con gli arrivi di Luka Sucic e Luis Henrique. Ma il club nerazzurro non si ferma qui: ha messo nel mirino Cristhian Mosquera, giovane difensore del Valencia classe 2004, seguito anche da Napoli, Juventus e Milan. Con un contratto in scadenza nel 2026, lo spagnolo potrebbe rappresentare un investimento per il futuro, coerente con la strategia nerazzurra di ringiovanimento della rosa.

TANTI I CAMBI NEL MILAN

Passando al Milan, i riflettori restano puntati su due casi spinosi: Theo Hernandez e Mike Maignan. Dopo aver rifiutato un’offerta dall’Al-Hilal, il terzino francese è ora tentato da un ritorno all’Atletico Madrid. Tuttavia, la proposta dei colchoneros, pari a 15 milioni di euro, è ben lontana dai 30 milioni più bonus messi sul piatto in precedenza dai sauditi. Il Milan è disposto a trattare solo partendo da almeno 25 milioni. Analoga la situazione per Maignan, per cui è stato rispedito al mittente un tentativo del Chelsea, sempre da 15 milioni. Sul fronte rossonero, resta in attesa l’annuncio di Luka Modric, che dovrebbe firmare a breve.