Champions League, il Napoli vince e si rilancia

I gol di Insigne, Mertens e Callejon hanno portato alla tranquilla vittoria

Il Napoli è ripartito anche in Europa e ha esportato la macchina da gol in Champions. 3-1 al Feyenoord, gli olandesi si sono rivelati scadenti sul piano tecnico ed è bastata una prestazione normale dei partenopei per conquistare i tre punti. La gara è stata indirizzata già dopo sette minuti da Lorenzo Insigne, con un rasoterra preciso. A inizio ripresa il raddoppio di Mertens. Il Feyenoord ha avuto l'opportunità di riaprire la partita, ma Reina ha parato il rigore calciato da Toornstra; meno di due più tardi è arrivato il terzo sigillo di Callejon. A tempo scaduto è arrivato il gol di Amrabat. Nello stesso girone il Manchester City ha battuto 2-0 lo Shakhtar Donetsk. Gli inglesi sono a punteggio pieno a 6 punti, il Napoli raggiunge gli ucraini a 3 punti. Al prossimo turno partenopei in trasferta a Manchester.

