Calcio, Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina volano ai quarti di finale delle coppe europee

A Praga il Milan vince e convince contro lo Slavia per 3 a 1 e stacca il pass per i quarti di finale. Nel primo tempo a Praga il Milan perde Maignan per infortunio e al suo posto entra Sportiello. I Rossoneri giocano dal 20' minuto in superiorità numerica per l'espulsione nello Slavia di Holes (Holesh) per un brutto fallo su Calabria. Nei primi 45 minuti, il Milan apre le danze con il goal di Pulisc. Passano due minuti di orologio e i Rossoneri fanno 2 a 0 grazie al tap-in vincente di Loftus-Cheek. Sul finire di primo tempo Leao realizza il goal del 3 a 0 con una perla da fuori all'incrocio dei pali. Nella ripresa lo Slavia prova a reagire e accorcia le distanze con Jurasek, ma non basta, il Milan accede ai quarti di finale di Europa League.

L'Atalanta, con il brivido, batte 2 a 1 lo Sporting Lisb0ona e vola ai quarti di finale di Europa League. All'andata era finita 1 a 1 tra le due squadre, con la squadra di Gasperini che aveva giocato una buona partita in Portogallo. Match tosto a Bergamo dove gli Orobici creano tanto, ma chiudono il primo tempo sotto 1 a 0 con il goal di Goncalves per i portoghesi. Nella ripresa l'Atalanta sale in cattedra e realizza prima il goal del pareggio con Lookman, poi, dopo 13 minuti, Scamacca sigla il goal che vale il pass per i quarti di finale. I sorteggi si svolgeranno domani alle 13 a Nyon.

ROMA VS BRIGHTON

La Roma perde 1 a 0 contro il Brighton in Inghilterra, ma stacca comunque il pass per i quarti di finale di Europa League. Succede tutto nel primo tempo, la squadra di De Zerbi mette subito in difficoltà gli uomini di De Rossi, soprattutto con Welbeck, Adingra e Enciso. Ai Giallorossi viene anche annullato un goal in rovesciata di Azmoun per gioco pericoloso. Verso la fine del primo tempo Welbeck riceve dalla sinistra, si coordina e lascia partire un tiro che spiazza completamente Svilar che non può nulla per l'1 a 0 degli Inglesi. Nel secondo tempo i Giallorossi provano a cambiare qualcosa, ma non riescono a sfondare il muro dei Seagulls. Vince il Brighton 1 a 0, ma la Roma, forte della vittoria dell'andata per 4 a 0, va ai quarti di finale di Europa League.













FIORENTINA VS MACCABI HAIFA

La Fiorentina vola ai quarti di finale di Conference League dopo il pareggio al Franchi per 1 a 1 contro il Maccabi Haifa. A Firenze la Viola schiaccia gli Israeliani sin dal primo minuto non concedendo nulla, tranne il goal del Maccabi siglato su fuorigioco e annullato. Tante le occasioni per gli uomini di Italiano, ma sotto porta mancano di lucidità e non riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, la partita si accende. La sblocca, al 59' minuto, Barak di testa, l'uomo che aveva risolto all'ultimo secondo la partita d'andata. Il Maccabi pareggia con l'appena entrato Khalaili, ma alla fine è festa Viola al Franchi che festeggia il passaggio del turno. Domani a Nyon i sorteggi di Conference League saranno alle 14:00.