RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa degli Europei di calcio 2024. Dalla partita inaugurale del 14 giugno fino alla finale del 14 luglio, gli ascoltatori potranno seguire tutta la manifestazione calcistica in diretta sulle emitte

RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa degli Europei di calcio 2024. Dalla partita inaugurale del 14 giugno fino alla finale del 14 luglio, gli ascoltatori potranno seguire tutta la manifestazione calcistica in diretta sulle emittenti del Gruppo RTL 102.5. Le partite della nazionale italiana e le sfide più importanti saranno trasmesse in radiocronaca integrale su RTL 102.5, mentre su Radio Zeta e Radiofreccia si potranno seguire le radiocronache di tutte le altre partite.

Con le incursioni in diretta de Gli Autogol e il commento da studio di Paolo Pacchioni, Fulvio Giuliani, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, gli ascoltatori potranno vivere l'emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l'accesso alle fasi successive della competizione.

RTL 102.5 seguirà gli Europei di calcio per l'intera giornata, con continui aggiornamenti a partire dal mattino. Nel programma "Non Stop News", alle 8:10, la rubrica "Diario Azzurro" con il commento di Paolo Pacchioni racconterà le partite della sera precedente e fornirà anticipazioni sul programma della giornata. Inoltre, ci saranno aggiornamenti costanti nei notiziari e nei programmi.

Non solo, RTL 102.5 invita gli ascoltatori di tutte le nazioni europee a partecipare alla speciale iniziativa “Cercasi voci da stadio”, offrendo loro la possibilità di andare in onda in diretta dagli studi di Milano e Roma per commentare i match della propria nazionale. Sarà un'esperienza unica per gli ascoltatori di RTL 102.5 provenienti da tutte le parti d'Europa, che potranno condividere la propria passione per il calcio tifando in diretta, diventando così la voce radiofonica della propria nazionale.