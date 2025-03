Mondiale club da Paperoni, un miliardo di montepremi

Sarà di un miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) il montepremi complessivo del Mondiale per club, il torneo Fifa rinnovato e ampliato nel format che si svolgerà la prossima estate negli Usa (14 giugno-13 luglio) vedrà in campo 32 squadre, tra le quali Juventus e Inter. La cifra "senza precedenti", come sottolinea la Federazione internazionale, è stata approvata ieri dal Consiglio, visto che dal nuovo torneo sono attesi due miliardi di dollari di entrate. Si tratta di oltre il doppio del montepremi messo a disposizione per il Mondiale 2022 in Qatar, che era di 440 milioni di dollari.

INFANTINO, RECORD MONTEPREMI

"La Coppa del Mondo per Club Fifa non sarà solo l'apice del calcio per club ma anche una dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun'altra competizione ha mai raggiunto - ha dichiarato il presidente, Gianni Infantino -. Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro". Non sono per ora stati forniti dettagli sulla distribuzione dei premi tra i 32 club coinvolti (12 europei, sei sudamericani, 4 africani, asiatici e nordamericani, uno dall'Oceania e l'Inter Miami di Messi in rappresentanza del Paese ospitante).