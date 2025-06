Nazionale, Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell'Italia, fatale la sconfitta 3 a 0 contro la Norvegia

SPALLETTI SOLLEVATO DALL'INCARICO

Luciano Spalletti ha annunciato con emozione e un certo rammarico la fine della sua esperienza alla guida della Nazionale italiana. Nella serata di ieri, durante una conferenza stampa tenuta al centro tecnico di Coverciano, il tecnico ha spiegato di essere stato informato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, della decisione di sollevarlo dall'incarico. Una scelta maturata dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Norvegia, che ha compromesso ulteriormente il cammino dell’Italia verso la qualificazione ai Mondiali del 2026. Spalletti ha chiarito di non aver mai pensato di fare un passo indietro spontaneamente. Al contrario, avrebbe voluto continuare il suo lavoro, convinto di poter ancora incidere positivamente sul gruppo. Tuttavia, ha riconosciuto che la federazione ha optato per un cambio di rotta, e ha affermato di rispettare tale decisione, nonostante il dispiacere personale. Il rapporto con Gravina, ha specificato, è rimasto sereno e fondato su stima reciproca.





LE RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DI SPALLETTI

Il commissario tecnico ha poi riflettuto sulla sua gestione, ammettendo che i risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle aspettative. Ha parlato di calciatori che non sono riusciti a esprimere il loro reale valore, sottolineando come molti abbiano affrontato le recenti sfide con evidenti difficoltà fisiche e mentali. *“Non sono riuscito a tirar fuori il massimo da loro”*, ha confessato, riconoscendo una parte di responsabilità nei risultati deludenti e parlando apertamente di una certa frustrazione personale. Nonostante l’esonero, Spalletti si è detto ancora convinto che la Nazionale abbia le qualità per ottenere il pass per il prossimo Mondiale. Ha ribadito la fiducia nelle potenzialità del gruppo, sottolineando come sia inutile guardare indietro e che sia più utile proiettarsi con determinazione verso il futuro.