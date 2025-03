Serie A, la Lazio inciampa sul Torino, reti bianche tra Verona e Parma

LAZIO-TORINO 1-1

La Lazio si ferma ancora, raccogliendo solo un pareggio all’Olimpico contro il Torino in una serata carica di tensione. I biancocelesti vengono fischiati dai tifosi sia all’intervallo che al termine della gara, con un finale acceso che vede le due squadre sfiorare lo scontro diretto in campo. La pausa per le nazionali non aiuta la squadra di Baroni, ancora scottata dal pesante ko con il Bologna. Il vantaggio di Marusic e le occasioni per chiudere il match non bastano, perché nel finale arriva la beffa con il gol del pari di Gineitis. La classifica si complica: la Lazio resta a quota 52 punti, appaiata alla Roma, ma dietro per via dello scontro diretto perso nel derby. La partita inizia con ritmi equilibrati. Isaksen è il più attivo tra i padroni di casa, creando le occasioni più pericolose: un cross per Zaccagni, fermato da Milinkovic, e un pallone d’oro per Pedro, che però si fa chiudere al momento del tiro. Il Torino punge in ripartenza, ma si rende pericoloso solo con Adams prima dell’intervallo. Nella ripresa, i granata sfiorano il gol con Maripan, ma poco dopo la Lazio passa avanti con un bel destro a giro di Marusic. La squadra di Baroni sfiora il raddoppio con Zaccagni e Noslin, ma Milinkovic tiene in partita i suoi. Nel finale, però, il Torino trova il pareggio con Gineitis, che sfrutta un assist di Karamoh e batte Provedel. Il pareggio accende gli animi e scatena il malcontento del pubblico, mentre la Lazio vede allontanarsi la zona Champions.