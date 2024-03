Serie A, Udinese-Salernitana 1-1, Monza-Roma 1-4 , Torino-Fiorentina 0-0

Udinese-Salernitana 1-1. Nel primo tempo apre le marcature la Salernitana dopo 10’ minuti con una perla di Tchaouna dalla distanza. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio dell'Udinese con la rovesciata di Kamara che batte Ochoa. Nel secondo tempo i bianconeri giocano in 10 a causa dell'espulsione di Ebosele. I granata con un uomo in più prendono il controllo della partita attaccando a testa bassa la porta difesa da Okoye. Sul finale la Salernitana ha una grande occasione con Candreva, in contropiede, viene servito al centro, si avvicina all'area di rigore e lascia partire il destro che però finisce di poco sopra la traversa. Squadre che guadagno un punto in classifica che però serve poco a entrambe. La Salernitana di Liverani ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 9 partite ed è fanalino di coda di questa Serie A; discorso diverso per l'Udinese che rimane al quindicesimo posto in campionato a 24 punti. Monza-Roma 1-4. La Roma vince e scavalca momentaneamente l'Atalanta e si porta a -1 dal quarto posto del Bologna. Il Monza nel primo tempo con Djuric centra un palo di testa, e dopo un gol annullato a Cristante, i giallorossi vanno a bersaglio con Pellegrini al 38' e Lukaku al 42'. Nella ripresa i brianzoli cambiano assetto e reagiscono, ma Dybala al 63' firma il tris con una punizione perfetta e Paredes al 82' cala il poker dal dischetto. Nel finale gran gol di Andrea Carboni all'87' con un tiro da fuori area che si infila al sette. Torino-Fiorentina 0-0. Pareggio senza e mozioni fra Torino e Fiorentina. Torino che parte meglio, ma il Var annulla a Zapata al 38' il gol dell'1-0 per un precedente falllo su Milinkovic. Gli animi di surriscaldano e in pieno recupero Ricci si fa espellere per due cartellini gialli in due minuti, il primo per una gomitata nel gioco aereo su Nico Gonzalez e il secondo per una protesta dopo un fallo di Arthur. Nella ripresa è la Fiorentina a fare la gara sfruttando la superiortà numerica, ma Milinkovic-Savic salva su Bonaventura e Nico Gonzalez.